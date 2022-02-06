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مع اقتراب عيد الحب.. إليك 10 أفلام رومانسية لإضفاء لمسة جمالية ليومك

منشور 06 شباط / فبراير 2022 - 10:32
أفلام رومانسية
أفلام رومانسية

اقترب موعد يوم الحب الذي يصادف 14 فبراير من كل عام حيث يحتفل به كل الثنائيات من جميع انحاء العالم بهذا اليوم بكل حب ورومانسية وسعادة، من خلال تبادل الهدايا والورود، وهناك الكثير من الافلام الرومانسية التي يمكن للعشاق مشاهدة سويًا.

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وإليك قائمة بأفضل عشرة أفلام رومانسية التي يمكنك مشاهدتها في عيد الحب:

1-The Notebook

يدور هذا الفيلم حول شخصين يقعان في حب عميق، الفتاة من عائلة غنية جداً والصبي ينتمي للطبقة الفقيرة من عائلة عاملة ويستمر حبهما لعقود بالرغم من رفض عائلاتهم والانفصال في النهاية.

40 Romantic Movies to Perk Up Your Date Night In

2-Valentine’s Day

يدور هذا الفيلم حول عيد الحب حيث كل قصص الحب التي تخص العشاق والازواج إلى العازبين والمواعيد الاولى والالتزامات والانفصال.

40 Romantic Movies to Perk Up Your Date Night In

3-Twilight

قصة الحب في هذا الفيلم غريبة نوعاً ما حيث تقع بين فتاة في الثانوية العامة وشاب وسيم غامض ومخيف وهو مصاص دماء وتنشأ بينهما علاقة حب ورومانسية.

40 Romantic Movies to Perk Up Your Date Night In

4- If I Stay

تدور القصة حول فتاة تعيش حياة طبيعية حتى يغير حادث سير كل حياتها وعليها اتخاذ قرارات صعبة للغاية.

40 Romantic Movies to Perk Up Your Date Night In

5-P.S. I Love You

تتلقّى امراة أرملة رسائل من زوجها الذي كان يعلم انها لن تجدها بسهولة، وهذه الرسائل تشجعها على المضي قدماً في الحياة وهي قصة حقيقية مليئة بالمشاعر الانسانية.

40 Romantic Movies to Perk Up Your Date Night In

6-Notting Hill

تنقلب حياة صاحب محل لبيع الكتب رأساً على عقب عند التقائه بممثلة ساحرة ويدور الفيلم في اطار رومانسي كوميدي حيث كيف يمكن لشخصين من عوالم مختلفة الاقتراب من بعضهما البعض.

40 Romantic Movies to Perk Up Your Date Night In

7-Crazy/Beautiful

يدور الفيلم حول طالبين من الثانوية العامة شاب وفتاة، حيث أن الفتاة من عائلة غنية ومدللة والطالب فقير وطموح وتبدأ قصة الحب بينهما بالرغم من الاختلافات الواضحة.

40 Romantic Movies to Perk Up Your Date Night In

8-Amelie

يدور هذا الفيلم حول فتاة خجولة قررت في يوم مساعدة الناس من حولها واعادة ترتيب حياتها وخلال ذلك تجد حب حياتها.

40 Romantic Movies to Perk Up Your Date Night In

9-The Wedding Date

تستعد فتاة عزباء لزفاف أختها ولكنها تكتشف بان العريس هو الرجل الذي هجرها قبل عامين، حيث تقوم بالاستعانة برجل آخر من اجل حضور زفاف شقيقتها.

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40 Romantic Movies to Perk Up Your Date Night In

10-Moulin Rouge!

تدور احداث هذه القصة في اطار غنائي رومانسي حيث يقع شاب في حب مغنية مولان روج والتي تكون قد اعطت وعد لدوق مقابل دعم مالي، وتبدأ تفاصيل القصة.

40 Romantic Movies to Perk Up Your Date Night In

كلمات دالة:شاشات هوليوودافلام رومانسيةاحتفالات عيد الحبأخبار المشاهيراعمال المشاهير

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