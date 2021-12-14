قائمة المشاهير الأتراك الأكثر ثراءً في تركيا.. مبالغ ضخمة ستصدمك!

تتمتّع الدراما التركية بشعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي خاصة، حتى انها وصلت العديد من الدول الأوروبية حول العالم ولاقت نجاحًا باهرًا.

وبدأت أخبار المشاهير الأتراك تتصدّر عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بالإضافة إلى أخبار حياتهم العاطفية والرومانسية.

وأُصدر في تركيا قائمة بثروة المشاهير الأتراك والتي قُدّرت خلال عام 2021:

1- النجمة أسلى تاندوغان

تتصدّر النجمة التركية أسلى قائمة المشاهير الأكثر ثراءً حيث تبلغ قيمة ثروتها ما يقارب الـ 10 مليون دولار أمريكي، كما تعدّ أعلى الفنانين أجراً.

أسلى معروفة بشخصية "لمياء" في مسلسل "دقات قلب".

2- نور أيسان

تعدّ من أكثر المشاهير ثراءً ونعمل كنجمة ومقدمة برامج وهي تميّزت بشخصية "فنانة نحت" في مسلسل "على حافة الحب" وتصل قيمة ثروتها مايقارب الـ 5 مليون دولار.

3- تولجاهان سايسمان

يعدّ تولجاهان من أكثر الفنانين ثراءً في تركيا حيث تقدّر ثروته بـ 5 مليون دولار وهو معروف بدوره في مسلسل "خسوف الحب".

4- بوراك أوزجفيت

كان بوراك عارض أزياء تركي سابق قبل أن يتجه للتمثيل وشارك في أعمال عديدة اشتهر فيها منها مسلسل "حب أعمى"، وتبلغ قيمة ثروته 3 مليون دولار أمريكي.

5- بيرين سات

اشتهرت النجمة بيرين سات لأول مرة بأدائها المميز في مسلسل "العشق الممنوع" وتم ترشيحها للعديد من الجوائز وتقدّر ثروتها بما يقارب 3 مليون دولار.

6- مراد يلدريم

يعد النجم مراد يلدريم هو واحد من أكثر النجوم ثراءً في تركيا بدأ التمثيل على المسرح وحصل على اول أدواره التلفزيونية في مسلسل "حكاية عشق" تبلغ ثروته ما يقارب 2 مليون دولار أمريكي.

7- أنجين أكيوريك

تقدّر ثروة النجم أنجين بـ 2 مليون دولار أمريكي اشتهر من خلال العديد من المسلسلات أهمها "ماذنب فاطمة جول" و"العشق الأسود".

8- كيفانش تاتليتوغ

كان أول شهرة النجم التركي كيفانش في الوطن العربي من خلال مسلسل "نور" وتقدّر ثروته بمليون ونصف دولار أمريكي.