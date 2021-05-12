على مدى السنوات الماضية، برزت الكثير من حالات الطلاق في صفوف المشاهير، وقد نجم عنها الكثير من القضايا وعلى مدى السنوات الماضية، برزت الكثير من حالات الطلاق في صفوف المشاهير، وقد نجم عنها الكثير من القضايا. وفي ما يلي قائمة بأبرز حالات الطلاق في صفوف المشاهير التي شغلت الرأي العام على مدى السنوات الماضية وحتى الآن:

1- الملياردير بيل غيتس وزوجته ميليندا غيتس.

بين فترة وأخرى، تهزّ الوسط الفني أنباء عن “طلاق مشاهير”، وآخرها تلك التي تتعلق بمؤسس شركة “مايكروسوفت”بيل غيتس، الذي أعلن، الإثنين، انفصاله عن زوجته ميليندا غيتس، بعد 27 عاماً على زواجهما.

وقالبيل غيتس قال في بيان نشره على حسابه بموقع “تويتر” إنه وزوجته سيواصلان العمل معا في العمل الخيري الذي يشمل التعليم والمساواة بين الجنسين والرعاية الصحية.

وجاء في البيان: “بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا”.

وتابع بيل غيتس وزوجته في بيانهما المشترك: “على مدى السنوات الـ 27 الماضية، قمنا بتربية 3 أطفال رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من عيش حياة صحية ومنتجة”.

وأضاف الزوجان: “سنواصل عملنا معاً في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن ننمو معاً كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا”.



2- طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت

في العام 2016، أعلنت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي انفصالها عن الممثل براد بيت. وفعلياً، فإن هذا الانفصال أفرز عن قضية جديدة ما زالت مستمرة أمام القضاء حتى الآن، وهي تتعلق بحق حضانة الأطفال بين جولي وبيت.

ولدى جولي وبيت 6 أطفال، هم مادوكس (19 عاماً) وباكس (17 عاماً) وزاهارا (16 عاماً) وشيلوه (14 عاماً) والتوأم نوكس وفيفيان وعمرهما 12 عاماً.



3- طلاق جيف بيزوس من زوجته ماكينزي سكوت

في العام 2019، انفصل مؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس عن زوجته ماكينزي سكوت، وذلك بعد انتشار معلومات عن علاقة غرامية لبيزوس خارج نطاق الزواج.

وحوّل طلاق بيزوس من زوجته الأخيرة إلى رابع أغنى امرأة في العالم بعد أن حصلت من طليقها على 4% من حصته في الشركة، وذلك ضمن تسوية الطلاق. وحينها، بلغت قيمة تلك الحصة 38 مليار دولار.

يُشار إلى أنه قبل تسوية طلاق بيزوس، كان هناك الملياردير الروسي، دميتري ريبولوفليف، الذي دفع لطليقته إيلينا أكثر من 4.5 مليار دولار.

4- طلاق كيم كارداشيان

في شباط/فبراير 2021، تقدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بطلب الطلاق من زوجها كاني ويست، بعد زوجها دام لنحو 7 سنوات.

ومؤخراً، اتفقت كارداشيان وويست على الحضانة المشتركة لأطفالهما الـ4 بعد الطلاق، وهم: “نورث (7 أعوام) وشيكاغو (3 أعوام)، ساينت (5 أعوام) وسالم (سنتان).

وكان الزوجان اتفقا على ضرورة إنهاء الزواج بسبب خلافات غير قابلة للحل، كما اتفقا أيضاً على أن كلاً منهما ليس بحاجة لإعالة من الآخر.

كذلك، احتفظ كل من الزوجين بممتلكاته منفصلة عن الآخر خلال الزواج، وذلك بموجب اتفاق سابق.

5- انفصال جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

خلال الشهر الماضي، أعلنت المغنية جنيفر لوبيز رسمياً انفصالها عن لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز، وقالا إنهما “أفضل كصديقين”.

وكانت لوبيز (51 عاماً) تتشارك حياتها مع رودريغيز (45 عاماً) منذ مطلع 2017، وأعلنا خطوبتهما بعد سنتين. وكان من المقرر أن يتزوجا في صيف 2020، لكن الزفاف أرجئ إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة “كورونا”. وفي أغسطس/آب الماضي، اشتريا معاً منزلاً بقيمة قُدرت بـ32.5 مليون دولار على جزيرة ستار آيلند الاصطناعية في ميامي.

6- طلاق أليك وايلدنشتاين من جوسلين وايلدنشتاين

في العام 1999، انفصل رجل الأعمال الفرنسي الأمريكي، أليك وايلدنشتاين عن زوجته جوسلين وايلدنشتاين بعد 21 عاما من الزواج. وفي إطار تسوية الطلاق، حصلت جوسلين على 3.8 مليار دولار.

7- طلاق بيرني إيكلستون من سلافيكا راديتش

في العام 2009، أعلن بيرني إيكلستون، مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات “الفورمولا 1″، طلاقه من سلافيكا راديتش، وذلك بعد 23 عاماً على زواجهما.

ونتيجة لهذا الطلاق، حصلت راديتش على ما يعادل 1.4 مليار دولار.

8- طلاق روبرت مردوخ من آنا تروف

في العام 1999، انفصل روبرت مردوخ، رجل الأعمال الأسترالي وأحد أكبر المهيمنين على شبكات الإعلام في العالم، عن زوجته آنا تروف، وذلك بعد أكثر من 3 عقود من الزواج.

ويعتبر هذا الطلاق من أبرز انفصالات الأثرياء، حيث بلغت قيمة تسوية الطلاق ما يعادل 2.6 مليار دولار لصالح الزوجة المطلقة.

9- طلاق بيل غيتس و ميليندا غيتس

يوم الإثنين (3 أيار/مايو 2021)، أعلن الملياردير بيل غيتس وزوجته مليندا إنهاء زواجهما بعد 27 عاماً.

وسيمثل طلاق بيل غيتس وميليندا، ثاني أكبر تقسيم للأصول المالية، وذلك بعد انفصال جيف بيزوس عن زوجته ماكنزي في منتصف العام 2019.

وتقدر ثروة عائلة غيتس بنحو 130 مليار دولار، مما يجعلهم في المرتبة الرابعة لأثرياء العالم، خلف بيزوس وإيلون ماسك، ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو.

وحالياً، تثار العديد من التساؤلات حول قيمة تسوية الطلاق الأخير، والمبلغ الذي ستحصل عليه ميليندا من بيل غيتس.

ويعيش الزوجان في واشنطن، وهي ولاية ترسخ الملكية المجتمعية، وهذا يعني أن أي شيء يتم الحصول عليه أثناء الزواج يعتبر مملوكاً بالتساوي لكلا الشريكين، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الثروة ستقسم إلى النصف.

ورأت جانيت جورج، محامية الأسرة بواشنطن، أنه ليس إلزامياً أن تقسم الثورة بنسبة 50-50، موضحة أنه “يمكن للمحاكم أن تحكم أكثر أو أقل، اعتماداً على ما هو عادل ومنصف”.

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