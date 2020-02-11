قبلة كيم كاردشيان لزوجها على سجادة الأوسكار تذيب شائعات خلافاتهما .. شاهدي

أذهلت نجمة الواقع كيم كارداشيان رواد حفل "فانيتي فير" الذي أقيم برعاية مركز واليس اننبرغ للفنون الأدائية في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، أحد الفعاليات المقامة علي هامش حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث أطلت كيم في ثوب رائع باللون الكريمي، مع زوجها نجم موسيقي الراب كاني ويست.

"الكريمي" كان اللون الذي اختارته كيم لفستان من تصميم دار "ألكسندر ماكوين"، الذي يطلق عليه اسم "الفستان الغارق من المحار".





وكشفت كيم في قصصها علي حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، أن الفستان لم يكن أسهل ثوب يمكن ارتداؤه.

وقالت سيدة المجتمع والمليونيرة العصامية، وهي مستلقية في المقعد الخلفي لسيارتها "يجب أن استلقي حرفيا في السيارة، وكأنني لا أستطيع الجلوس، لأن فستاني سيتمزق، لكن الأمر يستحق ذلك"، بحسب موقع "هوليود لايف" الترفيهي.

فيما بدا زوجها مغني الراي المعروف كاني ويست أكثر أناقة، في بذلة جلدية وسلسلته من الألماس، لكن بقي الأمر الأكثر إثارة، بتلك القبلة التي طبعها ويست علي فم زوجته أمام عدسات المصورين، وكأنهما يتعمدان إرسال رسالة إلي الصحافة مفادها أن علاقتهما لا تزال علي ما يرام، بخلاف ما أشيع مؤخرا عن مشاكلهما الزوجية الممتدة.

لم يستطع الزوجان "كاني وكيم" إبعاد أيديهما عن بعضهما البعض علي السجادة، وشوهد كاني وهو يلف ذراعه حول كيم أمام الكاميرات.

وفي السياق ذاته، حضرت أيضا كايلي جينر، 22 عاما - الأخت غير الشقيقة لكيم -، حفل توزيع جوائز الأوسكار، كما أبهرت قطب مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رواد الحفل، في ثوب متلألئ من تصميم بيت الأزياء العالمي رالف ورووسو.

تميز فستان كايلي التي تألقت بها في حفل "فانيتي فير" باللون الفضي الداكن خاليا من الأكمام، إلى جانب ضيقه الواضح الذي سمح لقوام جينر بالظهور بشكل بارز.