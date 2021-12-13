قبل أيام من عرضه.. توم هانكس يكشف تفاصيل دوره في مسلسل 1883

انضم النجم العالمي توم هانكس إلى مسلسل يحمل اسم "1883" وهو مشتق من المسلسل الدرامي Yellowstone الذي حقق نجاحاً كبيراً.

نبذة عن قصة مسلسل 1883

يدور أحداث المسلسل في القرن التاسع عشر وذلك في منطقة تكساس ويتناول أصول عشيرة داتون ورحلة المحارب المخضرم "شيا برينان" في الحرب الأهلية.

ويتتبع المحارب صراعات العشيرة المستمرة مع المحميات الأصلية القريبة، ويقوم بدور البطولة كل من تيم ماكجرو وفيث هيل، بالاضافة إلى أودي ريك.

ظهور توم هانكس في المسلسل

سيعتبر ظهور النجم توم هانكس في المسلسل من العلامات البارزة في المسلسل وذلك بسبب حضوره التلفزيوني الخاص الذي يتكوّن من تعليقات صوتية ولقطات قصيرة.

ومن المقرر أن يظهر هانكس في الحلقة الثانية من المسلسل في دور جنرال يدعى ميد حيث ينظر إلى جيمس داتون بعد معركة فيتنام الأهلية.