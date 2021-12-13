  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. قبل أيام من عرضه.. توم هانكس يكشف تفاصيل دوره في مسلسل 1883

قبل أيام من عرضه.. توم هانكس يكشف تفاصيل دوره في مسلسل 1883

منشور 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:26
توم هانكس
توم هانكس

انضم النجم العالمي توم هانكس إلى مسلسل يحمل اسم "1883" وهو مشتق من المسلسل الدرامي Yellowstone الذي حقق نجاحاً كبيراً.

اقرأ ايضاً صديقة نجل توم هانكس تصيبه بجرح بالغ في رأسه بسكين (فيديو) صديقة نجل توم هانكس تصيبه بجرح بالغ في رأسه بسكين (فيديو)

نبذة عن قصة مسلسل 1883

يدور أحداث المسلسل في القرن التاسع عشر وذلك في منطقة تكساس ويتناول أصول عشيرة داتون ورحلة المحارب المخضرم "شيا برينان" في الحرب الأهلية.
ويتتبع المحارب صراعات العشيرة المستمرة مع المحميات الأصلية القريبة، ويقوم بدور البطولة كل من تيم ماكجرو وفيث هيل، بالاضافة إلى أودي ريك.

ظهور توم هانكس في المسلسل

سيعتبر ظهور النجم توم هانكس في المسلسل من العلامات البارزة في المسلسل وذلك بسبب حضوره التلفزيوني الخاص الذي يتكوّن من تعليقات صوتية ولقطات قصيرة.

ومن المقرر أن يظهر هانكس في الحلقة الثانية من المسلسل في دور جنرال يدعى ميد حيث ينظر إلى جيمس داتون بعد معركة فيتنام الأهلية.

اقرأ ايضاً صديقة نجل توم هانكس تصيبه بجرح بالغ في رأسه بسكين (فيديو)توم هانكس بقصة شعر "مروّعة".. ويعلّق "أنا اسف لقد أخفت الأطفال"
كلمات دالة:توم هانكسأخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهيرعلاقات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...