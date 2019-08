قبل إصداره رسميًا.. بيع مليون نسخة من ألبوم تايلور سويفت الجديد!

تعيش النجمة الأمريكية تايلور سويفت حاليًا فترة انتعاش في حياتها المهنية، حيث أصبحت مؤخرًا أول نجمة تحصل على جائزة "أيقونة اختيار المراهقين" في تاريخ حفل Teen Choice Awards، فضلًا عن إطلاقها ألبومها الجديد "لافر" Lover.

وتتوالى نجاحات تايلور هذا العام، حيث تم بيع ما يصل إلى مليون نسخة حول العالم من ألبوم "لافر"، وذلك قبل أيام من موعد إصداره الرسمي.

وفي أمس الثلاثاء، كشف "مونت ليبمان" مدير شركة التسجيلات الأمريكية "ريبابليك ريكوردز"، عن نجاح ألبوم تايلور الجديد قبل حتى موعد إطلاقه الرسمي والمقرر يوم الجمعة المقبل، وقال: "هذا الألبوم استثنائي للغاية".

وحسبما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ليست هذه المرة الأولى التي يحقق فيها ألبوم لتايلور نجاحًا كبيرًا قبل طرحه رسميًا، إذ يأتي ذلك بعدما أشعل ألبوم Reputation في عام 2017 الأجواء وتخطت مبيعاته المليون في أسبوعه الأول، وهو الألبوم الذي تضمن أغنية Look What You Made Me Do التي أثارت ضجة كبيرة.

يعد "لافر" هو الألبوم الأول لتايلور منذ حوالي عامين، ويأتي نجاحه في وقت قلما تحقق فيه الألبومات أصداء قوية.

ويجدر بالذكر أن تايلور أطلقت بالفعل 4 أغنيات من ألبومها الجديد، وهم: "مي" و"ذا آرشر" و"يو نيد تو كالم داون" و"لافر".

ويعد "لافر" هو الألبوم الـ 7 لتايلور سويفت والإصدار الأول لها مع شركة "ريبابليك ريكرودز".

