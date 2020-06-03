قريبًا.. جزء ثان من فيلم Sonic The Hedgehog

حقق فيلم الكوميديا والعائلة "Sonic The Hedgehog" نجاحًا هائلًا في شباك التذاكر منذ عرضه في شهر فبراير الماضي، فقد حصد أكثر من 147 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي و160 مليون دولار في السوق الأجنبية، وهذه الأرباح أضعاف تكلفة إنتاجه التي بلغت 85 مليون دولار.

و نتيجة لذلك قررت استديوهات "بارامانونت" بدء العمل على تصوير جزءٍ ثانٍ منه قريبًا؛ فوفق ما نقلته بعض التقارير الأجنبية، يُقال أنه حُدد موعدًا لبدء عملية الإنتاج وتاريخ لإصدر الفيلم المقرر العام الماضي.

وسيعود لعملية الإخراج وتوجيه المشروع المخرج الشهير "جيمي فاولر"، وسيشارك في كتابة السيناريو كل من "بات كيسي" و"جوش ميلر".



يذكر أن أحداث الفيلم تستند إلى لعبة فيديو يابانية شهيرة تحمل نفس الاسم أصدرت عام 1991، وتدور قصتها حول قنفذ أزرق يدعى سونيك قادر على الجري بسرعة تفوق سرعة الصوت، تصادف حياته المسالمة مشاكل مع الطبيب ايغمان، وهو عالم مجنون يحاول احتلال العالم بواسطة الطبيب روبوتنيك، وهو عالم آخر قام بسجن الحيوانات في الروبوتات وسحابة تشاوس إميرالدز السحرية.

وشارك في دور البطولة النجم العالمي "جيم كاري"، الذي يجسد دور الشرير دكتور "إيفو روبوتنيك" الملقب بـ"إيغمان"، والممثل الأمريكي "جيمس مارسدين"، والممثلة الأمريكية "تيكا سامبتر".

وقد لقي أداء "جيم كاري" إشادة كبيرة وتحديدًا حركاته الراقصة وتعابير وجهه الفكاهية.