قصر باكنغهام يكشف عن سبب وفاة الأمير فيليب

أعلن قصر باكنغهام ، أن الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث توفي "بسلام" في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عامًا الشهر الماضي.

ونصت شهادة الوفاة التى تم الكشف عنها أمس، أن سبب الوفاة كان ببساطة "التقدم في العمر"، وقد تم اعتمادها من قبل السير هو توماس، طبيب العائلة المالكة.

وفقًا لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية، التي حصلت على الشهادة، إلى أنه لا يوجد أى مرض أو إصابة أخرى تسببت في الوفاة، بما في ذلك حالة القلب التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وقد تم تسجيل وفاة الدوق في الحي الملكي في وندسور ومايدنهيد من قبل سكرتيره الخاص، العميد آرتشي ميلر باكويل، في 13 أبريل، بعد أربعة أيام من وفاته.

وتحمل الشهادة إشارة إلى التراث اليوناني للدوق وكذلك لقبه الخاص، مونتباتن، الذي يقال إنه قاتل من أجل أن تستخدمه العائلة المالكة.

كما تسرد شهادة الوفاة الاسم الكامل للدوق على النحو التالي: "صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة المعروف سابقاً باسم الأمير فيليبوس من اليونان والدنمارك المعروف سابقا باسم فيليب مونتباتن".

كما تكشف أيضاً عن مهنته على أنه "ضابط بحري"، وهي مسيرة مهنية ناجحة كان يفخر بها بشدة، و "أمير المملكة المتحدة". وأدرجت مهنته الثانية على أنه "زوج صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ".

جديربالذكر، فقد توفي الأمير فيليب في 9 أبريل عن عمر يناهز 99 عاماً، وانطلقت مراسم تشييع جثمانه من قلعة وندسور إلى كنيسة سان جورج، داخل سيارة لاند روفر تم تصميمها خصيصاً بناء علي رغبة الأمير فيليب قبل وفاته.

وانطلقت مراسم الجنازة وسط حضور أفراد العائلة المالكة، وقد ظهرت صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث خلال الجنازة، داخل سيارة حيث كانت تجلس بمفردها. وتبع كلا من الأمير تشارلز والأميرة آن، النعش سيراً على الأقدام، كما تبعهما الأميرين إدوارد وآندرو، بالإضافة إلى الأميرين وليام وهاري.

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