قمة سياسية أم عرض أزياء.. بريجيت ماكرون على خطى ميلانيا بـ3 إطلالات فاخرة خلال يوم واحد

انضمت زوجات الرؤساء إلى قمة مجموعة السبعة في فرنسا، لكنهن شاركن بإطلالاتهن الملفتة، فبعد ظهور سيدة أميركا الاولى بثلاث إطلالات فاخرة خلال أقل من 24 ساعة، تبعتها السيدة الاولى في فرنسا بريجيت ماكرون على نفس المستوى من الاناقة.

ففي البداية تجوّلت بريجيت برفقة زوجات رؤساء القمة السابعة بما فيهم ميلانيا ترامب، في قرية باسكي القريبة، حيث كانت ترتدي فستان أحمر ناعم، نسّقته مع حذاء من مجموعة Louis Vuitton.

وخلال وقت لاحق، تمت مشاهدتها خارج مكان القمة، بإطلالة كاجوال، في بنطال جينز كحلي اللون وحزام احمر، نسّقته مع قميص ابيض اللون مزيّن بوشاح، ولإتمام أناقتها ارتدت حذاء رياضي أبيض من Louis Vuitton بقيمة 575 جنيه أسترليني.

أما في المساء فقد حاولت بريجيت تنسيق إطلالتها لتتناسب مع مقابلتها للرئيس دونالد ترامب وزوجته، والتقاط صورة لهم، فارتدت فستان لامع وفضي اللون، وأكمام شبه طويلة، بينما كانت تقبّل الرئيس الأمريكي أمام أنظار زوجها ورئيسة ألمانيا أنجيلا ميركل.

ويشار إلى أن هذا الإجتماع تخلله الثناء من قبل الرئيس الامريكي لرئيس وزراء بريطانيا جونسون، فقال أنه لا يحتاج إلى نصائح لإخراج بريطانيا بنجاح من الإتحاد الأوروبي.

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