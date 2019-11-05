قنبلة مفخخة تجبر أنجلينا جولي وزميلها على الهرب من موقع تصوير فيلم Eternals

أجبرت النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" والممثل الأسكتلندي "ريتشارد مادن" على إيقاف تصوير فيلم الأبطال الخارقين The Eternals بعد العثور على قنبلة إلى جانب موقع التصوير في إسبانيا.

تفيد التقارير عن إخلاء موقع التصوير، الواقع في في جزيرة الكناري في فويرتيفنتورا؛ من أجل منح خبراء تفكيك القنابل المساحة الكافية والآمنة للتخلص وتحييد الجهاز المتفجر، التي يعتقد أنها ترك من قبل قاعدة نازية للحرب العالمية الثانية.





وصرَّح أحد المطلعين على الحادثة لموقع "ذا صن" البريطاني: "كان الوضع مرعبًا بشكل لا يصدق، فقد تواجدت القنبلة في المكان لعدة عقود دون أن يلمسها أحدهم، لكن من يدري ما كان سيحدث في حال تعرَّضت للانزعاج."

وأضاف أن أشهر النجوم العالميين تواجدوا في موقع الحادثة من بينهم "أنجلينا جولي"، التي تجسد شخصية "ثينا"، و"ريتشارد مادن"، الذي يلعب دور "إيكاريس"، بالإضافة إلى نجم مسلسل Game of Thrones "كيت هارنغتون".

من المقرر عرض فيلم Marvel's latest saga: The Eternals في دور السينمات في نوفمبر لعام 2020.

وسيشارك "جولي" بطولة الفيلم كل من النجمة المكسيكية "سلمى حايك"، والممثل الشهير "ريتشارد مادين"، والنجم الأمريكي الباكستاني " كميل نانجياني".