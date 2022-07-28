  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. كاترينا كيف وفيكي كوشال مهددان بالقتل.. وهذه هوية المُتهم

كاترينا كيف وفيكي كوشال مهددان بالقتل.. وهذه هوية المُتهم

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 28 تمّوز / يوليو 2022 - 06:50
كاترينا كيف وفيكي كوشال
كاترينا كيف وفيكي كوشال

تقدّم النجم البوليوودي الشهير "فيكي كوشال" و زوجته النجمة "كاترينا كيف" بدعوى قضائية إلى شرطة سانتا كروز في مدينة بومباي، حيث كشف بانهما يتعرّضان للتهديدات بالقتل.

اقرأ ايضاًكاترينا كيف تكشف عن مهاراتها في الطبخ.. وطبق حلو خاص لـ كاترينا كيف تكشف عن مهاراتها في الطبخ.. وطبق حلو خاص لـ "عائلة زوجها"

تفاصيل تعرّض كاترينا كيف وزوجها للتهديد بالقتل

كشف موقع اخباري بوليوودي بأن الثنائي البوليوودي الشهير كاترينا كيف وفيكي كوشال تلقيا تهديدات بالقتل من قبل شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب قانون التهديد بالقتل والمطاردة الالكترونية فقد تم الأخذ بالشكوى المقدّمة من قبل كاترينا وفيكي كوشال وبالتحقيق في الموضوع واستخدام عنوان IP تم تحديد هوية المتهم.

الكشف عن المتهم وإلقاء القبض عليه

بعد يوم واحد فقط من تقديم الشكوى بالتهديد بالقتل قامت الشرطة في بومباي بإلقاء القبض على المتهم، والذي يبلغ من العمر 28 عاماً ويدعى مانفيندا سينغ.

اقرأ ايضاًكاترينا كيف تكشف عن مهاراتها في الطبخ.. وطبق حلو خاص لـ كاترينا كيف تحتفل بطريقة رومانسية بمناسبة مرور شهر على زفافها

لاحق مانفيندر سينغ  كاترينا كيف وزوجها في الفترة الأخيرة وقام بتهديدهم بالقتل حيث تم القاء القبض عليه داخل الفندق المتواجد به، وعن اسباب تهديده لكاترينا وزوجها قال بإنه من أكبر المعجبين بالنجمة الهندية حيث كان ينشر العديد من الصور المفبركة له برفقتها.

أما المحامي الخاص بمانفيندر فقد أكّد بأن هذه الادّعاءات لا أساس لها من الصحة وبأن المتهم ماهو الا ممثل مكافح يعرف كاترينا منذ عام 2018 وهما يعملان في نفس المهنة.

ولم تعلّق كاترينا وزوجها فيكي كوشال على الأحداث.

كلمات دالة:كاترينا كيففيكي كوشالأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرفضائح المشاهيرتهديدات المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...