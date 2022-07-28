كاترينا كيف وفيكي كوشال مهددان بالقتل.. وهذه هوية المُتهم

تقدّم النجم البوليوودي الشهير "فيكي كوشال" و زوجته النجمة "كاترينا كيف" بدعوى قضائية إلى شرطة سانتا كروز في مدينة بومباي، حيث كشف بانهما يتعرّضان للتهديدات بالقتل.

تفاصيل تعرّض كاترينا كيف وزوجها للتهديد بالقتل

كشف موقع اخباري بوليوودي بأن الثنائي البوليوودي الشهير كاترينا كيف وفيكي كوشال تلقيا تهديدات بالقتل من قبل شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب قانون التهديد بالقتل والمطاردة الالكترونية فقد تم الأخذ بالشكوى المقدّمة من قبل كاترينا وفيكي كوشال وبالتحقيق في الموضوع واستخدام عنوان IP تم تحديد هوية المتهم.

Maharashtra | Police register a case against an unidentified man and initiate an investigation for allegedly giving life threats to actors Katrina Kaif and Vicky Kaushal through social media. Case registered at Santacruz Police Station: Mumbai Police



(File photos) pic.twitter.com/hQTaTMnB9a — ANI (@ANI) July 25, 2022

الكشف عن المتهم وإلقاء القبض عليه

بعد يوم واحد فقط من تقديم الشكوى بالتهديد بالقتل قامت الشرطة في بومباي بإلقاء القبض على المتهم، والذي يبلغ من العمر 28 عاماً ويدعى مانفيندا سينغ.

لاحق مانفيندر سينغ كاترينا كيف وزوجها في الفترة الأخيرة وقام بتهديدهم بالقتل حيث تم القاء القبض عليه داخل الفندق المتواجد به، وعن اسباب تهديده لكاترينا وزوجها قال بإنه من أكبر المعجبين بالنجمة الهندية حيث كان ينشر العديد من الصور المفبركة له برفقتها.

أما المحامي الخاص بمانفيندر فقد أكّد بأن هذه الادّعاءات لا أساس لها من الصحة وبأن المتهم ماهو الا ممثل مكافح يعرف كاترينا منذ عام 2018 وهما يعملان في نفس المهنة.

ولم تعلّق كاترينا وزوجها فيكي كوشال على الأحداث.