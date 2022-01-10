كاترينا كيف تحتفل بطريقة رومانسية بمناسبة مرور شهر على زفافها

احتفلت النجمة البوليوودية "كاترينا كيف" بحفل زفافها على النجم "فيكي كوشال" منذ ما يقارب الشهر أي في ديسمبر من العام الماضي.

كاترينا كيف تحتفل بمرور شهر على حفل زفافها

واحتفلت كاترينا كيف بمناسبة مرور شهر على حفل زفافها حيث نشرت صورة رومانسية تجمعها مع زوجها فيكي كوشال عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت كاترينا وهي تحتضن زوجها فيكي بكل رومانسية بينما كانت بإطلالة طبيعية وبدون مكياج وعلّقت على الصورة: "شهر سعيد يا.. ورمز القلب".

اشادات المتابعين ونجوم بوليوود بالصورة

انتقل المعجبين إلى قسم التعليقات للإشادة بصورة الثنائي الرومانسي جيث علّق أحد المتابعين بقوله: "صورة رائعة جداً" وأكّد شخص آخر: "هذا شيء جميل للغاية".

أما النجوم فقد كتبت نيها دوبيا: "سعيد سعيد لدينا الزوجان الرائعان نحن نحبكما كثيراً"، ووصفتهم فاني كابور بكلمة واحدة فقالت: "الجمال".