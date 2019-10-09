كاتي بيري بإطلالة مثيرة ترويجاً لمجموعتها الجديدة من الملابس الداخلية!

تشتهر النجمة "كاتي بيري" بطبيعة أغانيها المثيرة وبأسلوبها الغريب إلا أنها استغلت جسدها الرشيق هذه المرة للترويج لمجموعتها الجديدة من الملابس الداخلية.

أطلقت النجمة المجموعة الجديدة بنشر صور لها عبر حسابها الخاص على إنستغرام من مساء أمس الإثنين تحت اسم The Under Undergarments وعلّقت: "أصدقائي أنا أشجعكم على ارتداء مثل حمالات الصدر هذه التي ارتديها".

وفي صورة ظهرت كاتي وهي ترتدي بلوزة من الشيفون الأزرق من مجموعة Dries Van Noten بقيمة 390 جنيه أسترليني والتي أظهرت حمالة صدر مطابق لونها للبلوزة نسّقته مع بنطال جلدي أحمر.

وفي مقطع فيديو آخر نُشر عبر الحساب عرضت كاتي بعضاً من الملابس الداخلية من ضمن مجموعتها الجديدة والتي جاءت باللونين الأسود والأبيض.

ومن جهة أخرى يبدو أن كاتي تخطط لحفل زفافها في ديسمبر من أورلاندو بلوم وذلك بعد ان طلب يدها في حفلة عيد الحب على الرغم من انفصالهما قبل ذلك لمدة عام.

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