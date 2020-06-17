كاتي بيري تتباهى بحملها وسط الصحراء.. وتعليقها يثير التساؤلات لدى المعجبين!

أعلنت النجمة "كاتي بيري" أنها تتوقّع طفلها الأول من خطيبها النجم الشهير اورلاند بلوم خلال وقت لاحق من هذا العام في شهر مارس.

وظهرت النجمة التي تبلغ من العمر 35 عاماً بإطلالة متلألئة في الصحراء حيث كانت تتباهى ببطنها الكبير بينما كانت تستمتع بالهواء النقي وسط الصحراء.

ونشرت كاتي صورتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وهي ترتدي فستاناً صيفياً مصبوغ بألوان غامقة ومزيّن بوشاح أسود لدى العنق كما نسّقت معه صندل مفتوح باللون البني.

وكتبت كاتي في تعليقها على الصورة بقولها: "يجب أن أخلع كل هذا الجلد إذا كنت أرغب بالابتعاد، ادع الشمس تتسرب واقتلع الأعشاب الضارة، واركز على بصيرتي".

وأثارت هذه الكلمات إعجاب المتابعين الذين اعتقدوا أنها كلمات من أغنيتها الجديدة حيث أنه من المتوقّع ان تصدر ألبومها السادس في شهر أغسطس، وخلال وقت سابق أصدرت الأغنية الرئيسية للألبوم.

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