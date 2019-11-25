كاتي بيري تحضر عرض Madame X.. وتتبادل نكتة جنسية مع مادونا والجمهور يتفاعل

حضرت النجمة "كاتي بيري" حفل نجمة البوب البالغة من العمر 61 عاماً "مادونا" Madame X في لوس أنجلوس مساء يوم الجمعة الماضية.

ولم تترد كاتي في منح المغنية لقب "الملكة" قبل أن تقوم بتقبيلها على خاتمها، وذلك عقب نهاية عرضها الغنائي المليء بالحيوية المستوحى من البومها الأخير.

ونزلت مادونا من على خشبة المسرح وجلست بجانب بيري لتتبادل الاثنتان الأحاديث والنكات حول الأمراض المنقولة جنسياً والتي جعلت الجمهور بأكمله يضحك عليها.

وفي الحوار الذي دار بينهما سألت مادونا كاتي بالبداية: "هل أعرفك؟"، لتردّ بيري عليها: "أعتقد أننا نعرف بعضنا البعض"، لتطلب مادونا رشفة من كأس بيرة الخاصة بكاتي والتي قالت بعدها: "إنها تبدو رطبة، هل عرضتيها للغسيل العكسي حتى يخلو السائل من الأمراض".

وأجابت بيري: "أعتقد أن جميعنا لديه أمراض منقولة جنسياً"، فأضافت مادونا: "طبعاً لدينا" فضحك الجمهور على ذلك لتتوجه بيري بعدها إلى مادونا وتقول: "هل يمكنني ان أقول أنت ملكة" مما أثار التصفيق الشديد.

وأشادت كاتي بمادونا بقولها: "أنت تفعلي ذلك من أجل الجميع ومن أجل النساء خاصة، ونحن نرى ذلك ونحبه ونقدره زنعجب به"، لترد عليها مادونا: "أحبك كثيراُ".

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