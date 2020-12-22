كاتي بيري تستعين بتوأمها في تصوير فيديو أغنيتها الجديدة.. والمتابعون مندهشون!

استعانت النجمة "كاتي بيري" بصديقتها القديمة زوي ديشانيل وذلك حتى تظهر في الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة الخاصة بها End Of The World والذي صُدر يوم الأثنين.

وكانت كاتي قد طلبت من زوي الظهور في الفيديو وذلك لانها أنجبت ابنتها حديثاً عندما تم تصوير هذا الفيديو وذلك قبل أربعة أشهر من الآن.

وأثارت زوي دهشة المعجبين في ظهورها بشكل مطابق تماماً لكاتي بيري حيث كانت تشبهها تماماً كأنها التوأم المطابق لها.

وبدأ مقطع الفيديو بجلوس وزي على المقعد في الحديقة وهي ترتدي فستان أحمر وتقرأ الصحيفة بينما تمرّ كاتي من امامها وهي تجرّ عربة الاطفال ولكن لا تلاحظها.

وأثناء مرورها تسقط اللعبة وتلتقطها زوي فيعتقد الفضائيين بأن زوي هي كاتي بالفعل ويرسلوها إلى سفينتهم وهي مصدومة، فيلقون عليها التحية كأنها كاتي لتخبرهم بانها زوي وليست كاتي.

وخلال وقت سابق علّقت زوي على مظهرها الذي تشبه فيه كاتي بيري عام 2012 فقالت: "لقد قالت لي امرأة أنني أشبه كاتي بيري وشعرت بارتياح عندما قابلتها لأنها جذابة".

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