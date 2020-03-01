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كاتي بيري تكشف عن خططها لحفل زفافها.. وخطيبها يساندها!

منشور 01 آذار / مارس 2020 - 10:30
كاتي بيري وأورلاندو بلوم
كاتي بيري وأورلاندو بلوم

أعلنت النجمة "كاتي بيري" عن خطوبتها مع أورلاند بلوم خلال يوم الحب في العام الماضي، ويبدو أنها تخطط ليومها الكبير الذي سيكون في هذا العام 2020.

وكشفت المغنية البالغة من العمر 35 عامًا  في مقابلة لها مع صحيفة "ديلي تلجراف" الأسترالية أنها تريد أن تكون bridechilla بدلاً من  bridezilla وهذا إشارةً منها على أنها تريد أن تكون سعيدة فقط وأن يكون الزفاف لطيفاً وأن تكون بعيدة عن التكلّف والتوقعّات العالية.

Celebration with loved ones: 'It's not about the party, it's about the coming together of people who will hold us accountable when things get really hard. Because it's really great and then it's really hard,' the American pop star said of their 2020 wedding

وصرّحت حول الموضوع بقولها: "أنا أسمي نفسي" bridechilla "بدلاً من" bridezilla"، وأنا وأورلاندو متفقان على هذا النهج وهذه الطريقة"، وتابعت: "لا يتعلق الأمر بحفل الزفاف بل يتعلق بالاجتماع بالأشخاص بعد الحفل والذين سيحاسبوننا إذا كانت الأمور معقدة خلال الحفل".

كما تابعت كاتي قولها: "تستطيع أن تحقق هذه الأشياء والأفكار عندما تكون مع شخص يتفق معك ويساندك لتكون ما أنت عليه"، حيث أشارت كاتي هنا إلى خطيبها أورلاند بلوم.

United: Katy Perry, 35, (left) told Sunday's Stellar magazine that she's a 'bridechilla' while planning her wedding. Pictured with fiancé Orlando Bloom, 43, (right)  in August

بدأت كاتي بيري وأورلاند بلوم بالمواعدة في أوائل عام 2016 ولكنهما انفصلا عام 2017، ثم عادا وتصالحا في عام 2018 حيث عرض أورلاند عليها الزواج في عيد الحب للعام التالي.

ومن جهة أخرى عبّر أورلاندو بلوم عن رأيه حول زواجه من كاتي بيري بقوله: "من المهم بالنسبة لي أننا متفاهمون لقد تزوجت قبلاً وانفصلت ولا أريد أن أفعل هذا مرةً أخرى ونحن على حد سواء ندرك ذلك تماماً، فهي رائعة وأنا معجب دائماً بها".

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