كاتي بيري في موقف لا تحسد عليه خلال American Idol.. "أشعر بأني لست بخير"

يتخلل في بعض الأحيان بعض المواقف الدرامية خلال عرض برنامج American Idol من قبل المشتركين في الحلقات التي تعرض يوم الأحد.

وبالرغم من أن المشتركين دائماً ما كانوا هم نجوم هذه المواقف إلا أنه في حلقة يوم أمس الأحد كان بطل الموقف الدرامي هم أعضاء لجنة التحكيم ولا علاقة للموقف بالاختبارات.

وبينما كان النجوم كاتي بيري ولوك بريان وليونيل ريتشي في خضم حلقة الاختبارات إذ انبعثت رائحة غاز البروبان، مما جعل كاتي تتساءل: "هل هذه يا أصدقاء رائحة غاز؟".

وأكّد برايان كلامها ليقول: "هناك رائحة غاز بروبان ثقيلة"، ثم ما لبثت أن وقفت كاتي عن كرسي التحكيم الخاص بها وهمّت بالخروج وهي تقول: "لدي صداع بسيط إنه أمر سيء، سيء جداً".

وخلال وقت قصير يمكن سماع صوت صفارة الإنذار أثناء ذلك يخلي المنتج أعضاء اللجنة ويطلب منهم الخروج بأسرع وقت ممكن ثم تقطع الكاميرا بعد ذلك.

وتجمّع الجميع خارج المبنى بينما دخل رجال الإطفاء إلى المكان حيث قال بريان: "هذه ليست مزحة فهناك بالفعل تسرّب للغاز"، لتقول بيري فجأة: "أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة"، ثم سقطت على الأرض.

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