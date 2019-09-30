كاتي بيري وكيندال جينر بالبيجاما والوسادة.. هل ستأخذان غفوة في حفل زفاف جاستين وهايلي؟

بدأ الضيوف بالوصول إلى المكان المخصص للاحتفال بزفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين، حيث حضرت كل من كيندال جينر وكاتي بيري في طائرة خاصة إلى جورجينا أمس الأحد أي قبل يوم واحد من الحفل الكبير.

وبدت الفتاتين في حالة معنوية جيدة ومريحة وهما تنزلان من الطائرة، حيث كانت كاتي ترتدي بلوزة هودي من أديداس باللون الرمادي مع بنطال مطابق، كما قامت بتغطية شعرها الأشقر بقبعة بيسبول بيضاء، كما نسّقت معه حقيبة يد برتقالية اللون وحذاء مسطح من نفس الماركة.

وهذه الرحلة الثانية لكاتي بعد أن كانت في روما الأسبوع الماضي مع خطيبها أورلاندو الذي يبدو أنه لم يسافر معها في هذه الرحلة.

أما كيندال فقد خطت خارج الطائرة وهي تحمل وسادة رمادية حريرية وحقائب يد خضراء نيون، وكانت ترتدي ملابس سوداء بالكامل ويبدو أنها سرّحت شعرها على هيئة ذيل الحصان.

وانضم إليهما مدير أعمال جاستين "سكوتر براون" الذي يمتلك هذه الطائرة الخاصة، وكان من المدهش رؤيته وهو مع كاتي خاصةً بعد عودة علاقة الصداقة بينها وبين تايلور سويفت.

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