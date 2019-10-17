كاتي هولمز تستبدل جيمي فوكس بهذا الشخص لحضور حفل الباليه الأمريكي

أُشيع مؤخراً خبر انفصال النجمة "كاتي هولمز" عن جيمي فوكس وذلك عقب رؤيته مع فتاة أخرى في موعد ليلي غرامي وهو يمسك بيدها.

وحضرت كاتي إلى مسرح الباليه الأمريكي في نيويورك امس الاربعاء برفقة والدتها كاثلين، التي التقطت العديد من الصور معها وهي تضم والدتها إليها.

وظهرت كاتي بإطلالة برتقالية مشعة وهي ترتدي فستان من الساتان يشبه إلى حد ما قميص نوم طويل مع معطف مطابق لطول الفستان ولونه، ونسّقت معه حذاء وحقيبة يد سوداء كما أكملت إطلالتها بشعرها الأسود المنسدل جانباً.

أما والدتها فاختارت إطلالة انيقة ومريحة مناسبة لسنها نوعاً ما حيث ارتدت بلوزة بيضاء عريضة مع بنطال قماشي أسود مطابق للحذاء المسطح الذي انتعلته، كما صففت شعرها الأبيض القصير بطريقة جانبية.

ولاحقت كاميرات الباباراتزي الابنة ووالدتها وهما في الخارج تحت المطر بينما كانت كاتي تحمل مظلة تحمي فيها والدتها، حيث كانت كاثلين ترتدي معطف أسود.

ومن بين قائمة الضيوف المشهورين انضمت إليهم كاروتشي تران التي تألقت بفستانها الساتان باللون الأخضر والذي تميّز بذيل طويل وقصة مربوطة من الأعلى.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: