كاثرين زيتا جونز بستايلٍ عربي في إيطاليا.. عباءة بيضاء مُطرّزة بالفيروزي! (صور)

مع اقتراب احتفالهما بعيد زواجهما العشرين، تألقت النجمة كاثرين زيتا جونز، البالغة من العمر 49 عامًا، بعباءةٍ طويلة شفافة مطرزة باللونين الأزرق والأبيض أثناء خروجها مع زوجها الممثل العالمي مايكل دوغلاس لتناول العشاء.

وبحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، كانت زيتا برفقة زوجها الممثل مايكل دوجلاس، البالغ من العمر 74 عامًا، لتناول العشاء في مدينة بورتفينو الإيطالية وظهرت وهي ممسكة بيده.

وأكملت الممثلة إطلالتها بأقراط فيروزية في غاية الجمال وكانت تحمل في يديها حقيبة من مجموعة شانيل باللون الكريمي. وظهر دوغلاس بإطلالة عصرية، حيث ارتدي قميصاً باللون الأصفر الليموني وسروالاً وحذاءً باللون الأسود.

يُشارُ إلى أنّه التقى مايكل بكاثرين عام 1996 في مهرجان دوفيل السينمائي، وتزوجا عام 2000 في فندق بلازا في مدينة نيويورك.

والجدير بالذكر أن كاثرين حصلت على جائزة أوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عام 2002، عن أدائها شخصية كيلي في فيلم شيكاغو، وكانت بدايات ظهورها في فيلم The Darling Buds of May، حيث شاركها البطولة ديفيد جيسون وبام فيريس، ولمع نجمها في فيلم The Mask of Zoro بجانب أنطوني هوبكنز وأنطونيو بانديراس.

