كاردي بي بإطلالة فاضحة ترويجًا لأغنيتها الجديدة.. "هذا الزي كله ملصقات"

تعتزم مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي" على طرح أغنية جديدة يوم غد الجمعة، لكنها قررت إثارة حماس معجبيها ومتابعيها عبر نشر مقطع فيديو قصير عبر حسابها على "إنستغرام".

شاركت "كاردي بي" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو تتبختر فيه وترقص مستعرضةً جسدها بإطلالة شبه عارية، حيث غطَّت جسدها والمناطق الحساسة بملصقات وردية من قماش الدانتيل على ما يبدو، وتدلت حبيبات كريستالية برَّاقة بمناطق مختلفة من جسدها.

وعلَّقت "كاردي بي"، البالغة من العمر 28 عامًا، على الفيديو: "هذا الزي كله ملصقات. ستطرح يوم الجمعة !! هل أنتم مستعدون؟".

وليس معروفًا إذا ما كانت أغنية "كاردي" الجديدة ستكون أكثر جدلًا وإثارة من أغنيتها السابقة WAP بالتعاون مع المغنية الأمريكية "ميغان ثي ستاليون"، والتي تصدرت قائمة Billboard Hot 100 في أغسطس.