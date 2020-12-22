كاردي بي تطلق قائمة المشاغبين احتفالًا بالكريسماس..وتستعرض هديتها الجنسية!

تسعى مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي" إلى إشعال الأجواء في موسم الأعياد، حيث طلبت من متابعيها تسجيل أسمائهم في قائمتها للمشاغبين للحصول على هدايا مجانية.

تعاونت "كاردي بي" مع موقعBellesa boutique ، الوجهة الأولى للأدوات الجنسية الأنثوية، في إطلاق قائمة المشاغبين من أجل منح متابعيها العديد من الجوائز المجانية من بينها عضوية في الموقع، وأدوات جنسية، وغيرها الكثير.

وشاركت "كاردي بي" متابعيها الذين يصل عددهم أكثر من 80 مليون متابع عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو من أجل تشجيعهم على تسجيل أسمائهم، وكتبت: "هل ترغب في الحصول عام 2021 مثير ومشتعل؟ ليس عامًا جيدًا، بل عامًا مثيرًا؟ ها أنا أساندك".

يذكر أن "كاردي بي" تعاونت سابقًا مع Bellesa في تقديم هدايا لضيوف حفل عيد ميلادها من بينهم "كايلي جينر" و"ميغان ثي ستاليون"، حيث منحتهم أدوات جنسية.