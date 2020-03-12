كاردي بي تهرب من كورونا إلى أنتاركتيكا.. "سأحيي سانتا كلوز"!

أوضحت نجمة الراب الأمريكية "كاردي بي" أن الطريقة الوحيدة للتأكد من أنها لن تصاب بفيروس كورونا هي بنقل عائلتها إلى القارة القطبية الجنوبية.

نشرت "كاردي بي" مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مُرتدية روب استحامها تتحدث فيه عن الوباء المنتشر بشكل واسع، وأوضحت أنها ستنتقل إلى إحدى الجزر، لكنها أدركت أن الفايروس وصل بالفعل إلى تلك المناطق؛ لذا قررت أن القارة القطبية المكان الأنسب للتوجُّه إليه باعتبارها المنطقة الوحيدة التي لم يصلها الفايروس بعد.

وقالت بسخرية: "سأحرص على قول مرحباً لسانتا كلوز من أجلكم"، لكن وسط سخريتها وضحكها نراها تُعقِّم يديها، وأشار أحد معجبيها عليها تطبيق الكحول أسفل آظافرها الطويلة.

وأشاد الكثيرون بقرارها وشجعوها على اتخاذه، فكتب أحد رواد مواقع التواصل: "توم هانكس وزوجته أُصيبا بفيروس كورونا، إذا كان بطل فيلم Forest Gump أصيب بالفايروس، فالجميع مهدد".

حتى أن أحد معجبيها، كتب معلقًا: "أقسم بالله أني كنت على صدد تسجيل مقطع فيديو مثل هذا في وقت سابق، بينما أقوم بتطهير يدي وفركهما بالكحول، أحبك كاردي بي".

وفي وقت سابق، نشرت فيديو مضحك لها تعبر فيه عن خوفها وقلقها من الإصابة بالفايروس، وتساءلت حول أسباب انتقاله من مدينة ووهان الصينية إلى القارات كافة.

ومن المثير للاهتمام أن "كاردي بي" تمتلك وجهة نظر منطقية بشأن قرارها بالانتقال، وخاصة بعدما حذر مسؤولو الصحة العامة من أن انتشار الفيروس يصنف الآن على أنه "وباء عالمي"، كما انتشر إلى ست قارات من أصل سبعة، لكنها لم تصل إلى القارة القطبية الجنوبية.

ويجدر الإشارة إلى أن "توم هانكس" وزوجته أعلنا في وقت سابق إصابتهما بالفايروس عقب ظهور نتائج فحوصاتهما إيجابية، وهم حاليًا متواجدان في الحجر الصحي في أستراليا.