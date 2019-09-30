كاردي بي لوحة فنية مرسومة في شوارع باريس خلال أسبوع الموضة

تلفت النجمة "كاردي بي" الأنظار إليها أثناء انتقالها من عرض لآخر خلال أسبوع الموضة في باريس، فهي تسرق كل عرض تحضره.

لكن هذه المرة كانت النجمة في شوارع مدينة الحب من أمام فندق Ritz، حيث وصلت كاردي بي إلى هناك لحضور العرض إلا أن كاميرا البابابراتزي استطاعت التقاطها خارج المسرح.

وظهرت كاردي بي كأنها لوحة مرسومة وهي ترتدي معطفاً ضخماً باللون البيج تميّز بأكمام فروية، كما طبع العديد من الرسمات اليدوية الملوّنة عليه من مجموعة Edda Gimnes.

ولإتمام إطلالتها الملفتة نسّقت مع المعطف حقيبة يد وحذاء طويل بكعب عال بالإضافة إلى قبعة مطابقة تماماً، أما تحت المعطف فيبدو أنها ارتدت جمبسوت دانتيل على شكل جلد الأفعى من مجموعة Aliétte ظهر جزءاً منه من جهة يدها.

وخلال وقت سابق من نفس اليوم، شوهدت كاردي بي وهي تجلس في الصفوف الأمامية بجانب آنا وينتور، حيث كانت ترتدي تنورة رمادية بطبقات ضخمة مع بليزر ضيّق، نسّقته مع حذاء كبير بكعب عال.

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