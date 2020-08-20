كاردي بي مثيرة بزي المرأة القطة.. وإطلالة شبيهة بباميلا أندرسون في فيلم Barb Wire

نشرت النجمة "كاردي بي" صورةً مثيرة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وذلك خلال جلسة تصوير مستوحاة من فيلم الخيال العلمي Barb Wire عام 1996.

واستوحت النجمة إطلالتها المثيرة من النجمة باميلا أندرسون في الفيلم والتي كانت تلعب دور صيادة جوائز، أُجبرت على خطة حكومية سرية من قبل حبيبها السابق.

وظهرت كاردي بي بإطلالة المراة القطة وهي ترتدي بنطال جلدي أسود نسّقته مع بلوزة باكلس وياقة مفتوحة أظهرت مفاتن جسدها كما انتعلت حذاء بكعب عالي مطابق لونه وغيّرت لون شعرها إلى الأشقر البلاتيني.

وكانت كاردي تجلس على الأرض متخذة وضعية القرفصاء بينما كانت تحمل في يدها مسدس وتصوّب وقد تزيّنت بمكياج ثقيل ومثالي، وعلّقت على الصورة: "أعطها لباردي".

وكان الفيلم هو أحد الأدوار القيادية للممثلة باميلا وعلى الرغم من تعرّضه لانتقادات شديدة إلا أن الفيلم حقق نجاح كبير جداً، حيث استند االفيلم إلى فيلم Dark Horse.

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