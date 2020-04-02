كاردي بي ملكة تسلية الانستغرام.. وهذه قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة!

يبدو أن نجمة الراب الأمريكية "كاردي بي" كل ما نحتاجه خلال عزلتنا في المنزل وسط تفشي فيروس كورونا، ففيديوهاتها المثيرة للضحك تدفعنا لنسيان ما نمر به.

بينما سيطرت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" على موقع "إنستغرام" عام 2019، فقد تولَّت "كاردي بي" المسؤولية لشهر مارس، إذ أن خمسًا من فيديوهاتها احتلت المراكز العشر الأولى في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع "إنستغرام" الشهر الماضي، وفقَا لمحرك البحث العالمي للفيديوهات والموسيقى Pex.

وتمحورت مقاطع فيديوهات "كاردي بي" حول فيروس كورونا المستجد، وحمل الفيديو الأول عنوان "نعم،استمر في اللعب أنا خائفة للغاية، وأخزن الطعام"، وفي الفيديو بدأت بالصراخ "فيروس كورونا، أقول لك هذا حقيقي، أصبح حقيقيًا".

وفي فيديو آخر، انتقدت الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي خرج في مؤتمر مُتلفز يتبادل التحية مع الرئيس التنفيذي لشركة الرعاية الصحية باستخدام كوع يديهم، وانتقدت طريقة تعاطيه مع الوضع خاصة مع عدم توافر اختبارات وفحوصات للفقراء والطبقة المتوسطة، وعبَّرت عن حماسها لمشاهدة فيديوهاتها في تقارير إخبارية تبث عبر التلفزيون الصيني.

يذكر أن "كاردي بي" تمتلك أكثر من 62 مليون متابع على "إنستغرام"، كما تحتل المركز الـ35 في قائمة الأكثر متابعة على الموقع.

ويجدر الإشارة إلى النجمة ألغت حسابها في فبراير عام 2019 بعد الإساءة التي تعرضت لها وواجهتها عقب فوز ألبومها Invasion of Privacy بجائزة أفضل ألبوم راب في حفل توزيع جوائز غرامي العام الماضي، لكنها أعادت نشاطها بعد يومين.

وفيما يلي قائمة بأفضل 10 مقاطع على موقع "إنستغرام":



1. كاردي بي- 27.8 مليون مشاهدة



2. إنزو زيلوتسي- 24.3 مليون مشاهدة



3. كاردي بي- 23.6 مليون مشاهدة



4. سيلينا غوميز- 23.4 مليون مشاهدة



5. كاردي بي- 21.4 مليون مشاهدة



6. باد باني- 19.6 مليون مشاهدة



7. أوبو إنديا- 19.5 مليون مشاهدة



8. كاردي بي- 19.2 مليون مشاهدة



9. ذا روك-18.9 مليون مشاهدة



10. كاردي بي- 17.7 مليون مشاهدة





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