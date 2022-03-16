كارينا كابور تبارك منصة "نيتفليكس" في أول ظهور لها عليها.. فيلم جديد مقتبس من رواية يابانية

تستعد النجمة البوليوودية "كارينا كابور" إلى الظهور للمرة الأولى على المنصة الرقمية العالمية "نيتفليكس" في فيلم جديد سيكون الجديد من نوعه بالنسبة لكارينا كابور.

وأكّدت النجمة عملها الجديد على منصة "نيتفليكس" حيث تستعد لتصوير عمل جديد مقتبس من الرواية اليابانية المليئة بالغموض Devotion of Suspect X.

وسيكون الفيلم من بطولة كارينا كابور بالإضافة إلى النجوم جايديب أهلاوات وفيجاي فارما في أدوار محورية، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الفيلم أو حتى عنوانه أو الشخصية التي ستؤديها كارينا كابور.

ونشرت النجمة البوليوودية مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيها كارينا وهي تدخل إلى غرفة الاجتماعات بينما اشارة نيتفليكس في أعلى الشاشة.

وكانت كارينا في مقطع الفيديو إلى جانب طاقم الفيلم والمصوّر والمخرج، وفي الفيديو تسأل كارينا: "ماذا يحدث هنا؟هل سنقوم بالقراءة" مع موسيقى أغنية كلاسيكية.

تعليق كارينا كابور على انضمامها إلى نيتفليكس

كشفت النجمة البوليوودية "كارينا كابور" عن حماسها الكبير لظهورها الأول على المنصة الرقمية وقالت: "أنا متحمسة جداً لأن أكون جزء من هذا المشروع لعدة أسباب حيث أن هذا الفيلم سيشهد أول ظهور لي على المنصة الرقمية، كما انها ستكون عودتي للتمثيل بعد طفلي الثاني مع طاقم مميز".