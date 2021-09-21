كارينا كابور تشعل السوشيال ميديا بصورة رومانسية مع زوجها احتفالًا بعيد ميلادها الـ41

تتواجد النجمة الهندية كارينا كابور برفقة زوجها وعائلتها في جزر المالديف للاحتفال بعيد ميلادها الـ41، لكنها أحدثت ضجة كبيرة في أحدث إطلالة لها.

أشعلت كارينا كابور مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها صورة لها برفقة زوجها نجم بوليوود سيف علي خان على متن يخت فاخر وسط البحر عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث احتضن الأخير زوجته برقة أثناء استمتاعهما بالأجواء الساحلية.

بدأت كارينا احتفالات عيد ميلادها بعشاء رومانسي، ومنحت متابعيها لمحات عن الأجواء الرومانسية بصورة شاركتها يوم أمس الإثنين أرفقتها بتعليق "عفوا يا لها من ليلة" والتي هي أيضًا عبارة عن سطر من أغنية لأختها كاريسما كابور في فيلم رجا هندوستاني.

وهنَّأ محبو النجمة وأصدقائها من الفنانين ونجوم بوليوود، من بينهم الإعلامي كاران جوهر الي نشر صورة قديمة تجمعه بكابور، وأرفقها بتعليق: "نحن شركاء في جريمة الغرور والتباهي، الكثير من الحب لفتاتي المفضلة في يومها الخاص. عيد ميلاد سعيد لصديقتي مدى الحياة! أحبك كثيرًا ".









