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كاميرون دياز تتراجع عن قرار اعتزالها.. وهذه تفاصيل فيلمها الجديد

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 04 تمّوز / يوليو 2022 - 01:07
كاميرون دياز
كاميرون دياز

أعلنت النجمة العالمية "كاميرون دياز"  عن  رغبتها باعتزال الفن والتمثيل خلال عام 2018 وذلك قبل جائحة كورونا للتركيز على أعمالها وتجارتها.

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ويبدو واضحاً بأن كاميرون دياز لم تستطع الابتعاد عن الأضواء والشهرة مدة طويلة، حيث قررت العودة للتمثيل ولحياتها المهنية من جديد مؤخرًا، وكانت دياز قد ابتعدت عن التمثيل في عام 2014 الا انها اعلنت اعتزالها رسميًا في عام 2018

كاميرون جياز تستعدّ لفيلمها الجديد

تستعد النجمة الهوليوودية الشهيرة "كاميرون دياز" للتمثيل في فيلمها الجديد والذي سيُعرض على منصة "نيتفليكس" الالكترونية العالمية، حيث سيشاركها بطولة الفيلم النجم العالمي "جيمي فوكس".

وكان النجم العالمي والموسيقي "جيمي فوكس" هو من أعلن خبر عودة كاميرون دياز للتمثيل بعد اعتزالها وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر جيمي فوكس صورة للمكاملة الهاتفية التي جمعته بكاميرون دياز حيث كانت كاميرون تخبره بأنها لا تعلم عن كيفية الطريقة التي ستعلن بها عن عودتها بعد الاعتزال حيث أنهما سيستعينان بلاعب كرة القدم الأمريكي توم برادي الذي أعلن اعتزاله وعاد بعد 40 يومًا من قرار الاعتزال

وكانت النجمة العالمية قد صرحت في لقاء مع كيفن هارت عن اعتزالها في وقت سابق وقالت: "عندما تفعل شيئا على مستوى عال لفترة طويلة، عندما تكون الشخص الذي يقدم أداء جيدا، يجب أن تسلم الفرصة إلى أشخاص آخرين

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تفاصيل العمل الذي ستقوم به كاميرون دياز

ستقوم كاميرون دياز بدور البطولة الى جانب جيمي فوكس في الفيلم الجديد والذي سيحمل اسم Back In Action و يدور العمل في اطار رومانسي كوميدي ومن تأليف سيث جوردن.

وعبر الجمهور عن حماستهم لعودة دياز إلى التمثيل وتوقع الكثيرون ان تقدم دياز دور مميز في الفيلم الجديد بعد سنوات الغياب

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