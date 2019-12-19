كاميرون دياز في ظهور نادر لها برفقة زوجها.. الابتسامة لا تفارقها

قررت النجمة "كاميرون دياز" اعتزال التمثيل بعد مسيرة ناجحة مدتها 26 عاماً في الأفلام والمسلسلات عام 2016، حيث كانت قد ربطت العقدة قبل ذلك بعام مع حبيبها بنجي مادن.

ومنذ ذلك الوقت اعتادت كاميرون على الظهور بشكل نادر مع زوجها وقليلاً ما ييشاهد الاثنان بشكل عام إلا أنه وفي مساء يوم الثلاثاء الماضي شوهدت كاميرون برفقة زوجها في لوس أنجلوس.

كانت كاميرون تتناول العشاء في مطعم The Bungalow برفقة زوجها والموسيقي جويل وشقيقه التوأم حيث كانت تبتسم وتستمتع بوقتها.

وظهرت كاميرون وهي ترتدي بلوزة سوداء من الصوف الناعم بياقة عالية نسّقتها مع جاكيت من الجلد المطابق لونه للبلوزة كما اعتمدت تسريحة الكعكة الفوضوية لشعرها الأشقر بالإضافة إلى وضعها أقراط هوب صغيرة.

أما زوجها فقد ظهر بسترة سوداء من الجلد كراكبي الدراجات ووضع قبعة بيسبول بشكل مائل.

وخلال وقت سابق كانت كاميرون قد تحدثت عن زواجها في مقابلة نادرة حيث وصفت زوجها بأنه أعظم إنسان فقالت: "الزواج منه كان أفضل شيء حدث لي على الإطلاق فزوجي هو الأفضل، إنه أعظم إنسان وهو شريكي الأعظم".

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