كاميرون دياز وزوجها يفاجآن متابعينهما بهذا الخبر!

تزوجت النجمة "كاميرون دياز" من مغني الروك "بنجي مادن" عام 2015 ومنذ ذلك اللوقت اعتزلت كاميرون التمثيل وتفرّغت لحياتها الخاصة.

لكن يوم أمس الجمعة فجّرت كاميرون خبر مع معجبيها عبر حسابها الخاص على انستغرام إذ كشفت عن ترحيبها بأول فرد في عائلتهما الصغيرة ابنتهما المولودة حديثاً وأسمتها "ريدكس مادن".

لكن كاميرون فضّلت عدم نشر أي تفاصيل أخرى أو مشاركة أي صور للطفلة بالرغم من أنها أكدّت أنها لطيفة حقاً، حيث علّقت: "سنة جديدة سعيدة للغاية ونحن ممتنون لإعلان ولادة ابنتنا ريدكس".

وتابعت حول الموضوع: "بينما نشعر بسعادة غامرة لمشاركة الأخبار إلا أننا نشعر بأنه يجب حماية خصوصية طفلتنا الصغيرة، لذلك لن نقوم بنشر الصور أو مشاركة أي تفاصيل أخرى، بخلاف حقيقة أنها لطيفة جداً".

ويبدو واضحاً بأن هذه الفتاة ولدت من أم بديلة أو تم تبنيها إذ تم مشاهدة كاميرون في 22 نوفمبر حيث كانت ترتدي جينز بخصر عالي نسّقته مع توب أبيض ولم تكن حاملاً أثناء تناولها الغداء في لوس أنجلوس.

وخلال وقت سابق كانت كاميرون قد كشفت أثناء مقابلة لها بأنها لا تنجذب أبداً لكونها أم، لكن يبدو أن الزواج دفع كاميرون للتغير حيث أنها صرّحت بعد زواجها بأنها متحمسة لإنجاب الأطفال.

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