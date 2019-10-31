كانديس سوانبويل ببكيني من جلد الأفعى وجلسة تصوير مثيرة مستوحاة من أدغال إفريقيا

بدأت عارضة الأزياء "كانديس سوانبويل" حياتها المهنية كموديل للملابس الداخلية لمجموعة فكتوريا سيكريت، ثم وصلت نجاحاتها إلا أن صممت خط ملابس داخلية خاص بها.

ونشرت كانديس أمس الأربعاء صوراً مثيرة لها وهي تروّج لخط ملابسها الداخلية Tropic Of C عبر حسابها الخاص على إنستغرام.

وظهرت كانديس وهي ترتدي بكيني رفيع بنقشة جلد الأفعى ونسّقت معه قميص أبيض متدلي على يديها وفي لقطة أخرى كان وشاح ملوّن مع إسوارة مطابقة، كما اسدلت شعرها الأشقر المموج جانباً.

وأصدرت مجموعة Afrikaner الضخمة مؤخراً العلامة التجارية Tropic Of C المستوحاة من مجموعة تسمى Asante Sana والتي تعني شكراً جزيلاً باللغة السواحلية.

وقامت كانديس بالتقاط صور فوتوغرافية للمجموعة في محمية ماساي مارا للألعاب في كينيا وشاركتها الترويج الموديل المحلي أجوما ناسانيانا، فخلال فيديو نشر عبر إنستغرام قائلةً: "عند حجز شخص ما للعرض على أساس مظهره فأنت لا تهتم لما بداخله، لكن عندما قابلت أجوما وجدت أنها تجسد الأنوثة القوية التي تنعكس على جمالها ومظهرها، إنه لشرف حقيقي أن اعمل معها".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: