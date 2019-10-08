كانيه ويست وكيم كارداشيان يكشفان كيف وقعا في حب بعضهما.. وما هي الصعوبات االتي واجهتهما؟

تزوّج مغني االراب "كانيه ويست" من نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عام 2014 ولديهما أربعة أطفال نورث وسينت وشيكاغو وسالم.

وفي مقابلة جديدة ضمن برنامج True Hollywood Story كشف كانيه ويست لحظة مقابلته لزوجته كيم لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث قال: "عندما رأيتها جذبتني إليها في أول مرة كالمغناطيس فكانت جيدة، نقية، سعيدة، ومحبة وشجاعة وقوية".

أما كيم فأصرّت على أن مغني الراب كان دائماً مهتماً بها فتحدثت حول ذلك: "قابلت كانيه عام 2002 وكان يسأل الجميع عني وكانوا دائماً يقولون له أن لديها صديق، وبقينا دائماً على تواصل والدخول في حياة بعضنا البعض وبعد ذلك دعاني إلى باريس لحضور أزياء وعندئذ بدأت علاقتنا".

لكن علاقتهما الرومانسية لم تكن سهلة بوجود الناقدين الذين ادّعوا بأن كيم سوف تدّمر حياة كانيه، وكشفت كيم ذلك: "كان كل شخص يخبره لا يمكنك أن تكون معها إنها نجمة تلفزيون واقعي وسوف تكون حياتك مهنية بالكامل، لكن كانيه كان يردّ أنا أحبها ولا أهتم لذلك".

وسيعرض برنامج True Hollywood Story حلقة يوم الأحد حيث ستكشف فيه كيم طريقها نحو النجومية وماهي الصعوبات التي اجهتها، بالإضافة إلى وجود مقابلات خاصة مع شقيقاتها كورتني وكلوي وصديقتها المقرّبة جوناثان تشيبان.

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