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كانيه ويست يتقدّم بطلب قانوني لتغيير اسمه.. ويتخّلى عن اسم عائلته!

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 06:15
كانيه ويست
كانيه ويست

أعلن النجم كانيه ويست عن نيته في تقديم أوراق ووثائق للمحكمة وذلك لتغيير اسمه بشكل قانوني والعودة إلى اسمه القديم.

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ويريد المغني البالغ من العمر 44 عاماً تغيير اسمه بالكامل ليصبح من كانيه عمري ويست إلى حرفين Ye وذلك بدون اسم وسط أو اسم عائلة.

وقالت وسائل الاعلام الأمريكية بأن تغيير اسمه طُلب بناء على أسباب شخصية لن يتم الافصاح عنها ويجب أن يوافق القاضي عيلها.

Kanye West files to change his name to Ye

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وكان كانيه ويست يُطلق على نفسه بالفعل اسم Ye لبععض الوقت حيث غرّد في عام 2018 بانه الشخص المعروف رسمياً باسم كانيه ويست: "أنا Ye" وكان قد اصدر ألبوم بنفس الاسم بنفس العام.

وكانت كانيه ويست قد سُلطت الأضواء عليه من قبل الإعلام وذلك بعد أن تقدّمت زوجته السابق كيم كارداشيان بطلب الطلاق منه في وقت سابق من هذا العام، وذلك بسبب المشاكل والصعوبات الزوجية حيث عانى كانيه من مشاكل في الصحة العقلية.

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