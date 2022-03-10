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كانيه ويست يصدر ألبوم يعكس حالته النفسية.. وأغنية تسرد قصة وفاته

منشور 10 آذار / مارس 2022 - 07:16
كانيه ويست
كانيه ويست

يعاني مغني الراب "كانيه ويست" في هذه الفترة من حالة نفسية صعبة جداً، خاصة بعد انفصاله عن زوجته وام أطفاله كيم كارداشيان واصرارها على عدم العودة له مع ارتباطها بالنجم بيت ديفيدسون.

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كانيه ويست يصدر ألبوم يعكس حالته النفسية السيئة

نشر مغني الراب المثير للجدل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منشور أثار به جدلاً كبيراً بين المتابعين يوم أمس الاربعاء.

وشارك المغني كانيه ويست خلال وقت سابق كلمة "الطلاق"، ثم شارك عبارة أخرى وهي "الموت" وكانت هناك كلمات أسفلها من المتوّقع أن تكون كلمات أغنية وهي تسرد قصة وفاته.

ويبدو واضحاً بان كانيه ويست يستعدّ لإصدار البوم غنائي يعكس حالته النفسية السيئة والظروف التي مر بها في طلاقه من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كلمات "الموت"

كشف كانيه ويست في كلمات الأغنية بانه تعرّض للكثير من الظلم حيث قال: "كل شيء كان خطأ في الصحيفة التي قراتها".

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وتابع كانيه في كلمات أغنيته: "يبدو أن لا احد يريد أن يخبرنني بانني ميت فالناس ياتون الي قبري ويرشون الخبز على الأرض وذلك لإطعام الطيور، وكان أطفالي يرقصون لي في منزلي الذي كنت أقوده".

كما كتب في يوم سابق حول الطلاق وشبهه بالموت حيث قال : "ان الطلاق كضيق التنفس، وكأن الانسان يختنق فتشعر كأن أطفالك انتزعوا من تحت سيطرتك".

ولم يعرف حتى الآن ماهي هذه الكلمات التي قام كانيه ويست بكتابتها ونشرها ما اذا كانت لأغنية جديدة أو البوم جديد، ام أنه كتب هذه العبارات بنفسه.

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