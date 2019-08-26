كانيه ويست يكرّم ضحايا أوهايو.. وكيم تدعمه بالأبيض!

تجمع حشد كبير صباح أمس الأحد في RiverScape MetroPark في أوهايو، لتكريم ضحايا مذبحة إطلاق النار الجماعية.

وانضمت عائلة كيم كارداشيان إلى الحدث، حيث أقام كانيه ويست خدمة الأحد لتكريم هؤلاء القتلى فغنى Jesus Walks و Ultralight Beam، وعند وصوله للمسرح قال للجمهور: "لقد جئنا لأننا نحبكم، ولنشارك حب اليسوع المسيح معكم جميعاً اليوم".

إلا أن كانيه لم يكن لوحده هناك فقد انضمت إليه زوجته كيم التي كانت ترتدي فستان أبيض شفاف، بالإضافة إلى طفلتيها نورث وسانت وهما بملابس مطابقة لوالدتهما.

وغرّدت كيم قبل الحدث على تويتر قائلة: "لدعم الضحايا والناجين من إطلاق النار الجماعي في دايتون"، وأضافت رابط خدمة الاحد، حيث يمكن للمشاهدين مشاهدة البث على الهواء مباشرة.

وحضر الحفل العديد من نجوم الكوميديا بما فيهم ديف تشابيل، الذي القى كلمته بهذه المناسبة، فقال: "ما زلنا هنا وما زلنا أقوياء، وأفضل طريقة لتكريم ضحايانا هي النهوض بشكل أفضل مما كنا عليه".

ويشار إلى أن كونور بيتس قتل تسعة من ضحاياه خلال إطلاق نار جماعي، بما في ذلك شقيقته، خلال 30 ثانية فقط.

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