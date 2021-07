كانييه ويست يصف حياته مع زوجته السابقه كيم بـ السجن ويعود لانستغرام

عاد مغني الراب الأميركي كانييه ويست،44 عاماً لحسابه الشخصي على منصة الإنستغرام بعد إنقطاع شهور بعد تقدم زوجته السابقة نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بطلب الطلاق بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات وذلك للترويج لألبومه الغنائي الجديد Donda قبل أيام قليلة من صدوره والذي سُمى تيمناً باسم والدته التي رحلت عن عالمنا في عام 2007 عن عمر يناهز 58 عاماً.

ونشر ويست على الإنستغرام عدة صور تبرز سلسلته الذهبية حول عنقه كما شارك ايضاً مقطع موسيقي تظهر فيه بطلة الألعاب الأولمبية العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون ومن المنتظر ان يصدر ألبوم ويست الجديد رسمياً يوم الجمعة المقبل.

ونشرت عدة صحف مثل " ديلي ستار " و " ذا صن " البريطانية، أن ويست انهمر في البكاء على المسرح بعد تشغيل أغنية من الألبوم الجديد تدور حول إنتهاء زواج من كيم وذلك أثناء ترويجه الأول للألبوم داخل الكنيسة بمدينة لاس فيغاس الأميركية وهذا الحفل اقتصر الحضور فيه على عدد محدود من الأشخاص مع مصادرة الهواتف لمنع تسجيل الأغاني وتسريبها قبل الطرح الرسمي لها.

ووفقاً للصحف فهناك أغنية تحمل اسم Welcome to my Life تتضمن كلمات مؤثرة حول فترة صعبة في حياة مغني راب الشهير مثل طلاقه و إخفاقه في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

ويُشبه ويست في الأغنية حياته مع زوجته كيم في منزلهم بمدينة كالاباساس بالسجن حيث عبر عن ذلك بقوله " أخبر القتلة، إني فررت من كالاباساس".

وذكر ويست في أغنيته أطفاله وأن زوجته السابقة كيم حصلت على كل شئ وبعد دقيقتين من الأغنية توقف وبدأ في الاجهاش بالبكاء.

ومن المعروف أن ويست يخوض فترات صعبة منذ أن عقد العزم في شهر يوليو من العام الماضي على الترشح لرئاسة أميركا وخلال أول تجمع للترويج لحملته الإنتخابية بكى بشدة وقام بإفشاء العديد من الأسرار العائلية التي لا يجب تناولها علناً مثل أنهم كانوا على وشك اتخاذ قرار إجهاض ابنتهما الأولى نورث أثناء حمل كيم بها ولكنهم تراجعوا عن القرار.

وحينها خرجت كيم لتدافع عن ويست وقالت إنها تسانده في الوقت العصيب الذي يمر به وتحدثت عن معاناته من مرض اضطراب ثنائي القطب وبعد فترة من عدم استقرار علاقتهم تقدمت كيم بطلب طلاق للمحكمة وبررت ذلك بوجود خلافات يصعب حلها بين الطرفين.

