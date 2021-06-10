كانييه ويست يعثر على حب جديد بعد انفصاله عن كيم كارداشيان.. والصور هي الدليل

شوهد مغني الراب الأمريكي كانييه ويست وصديقته عارضة الأزياء الأمريكية إيرينا شايك معًا لدى وصولهما إلى مدينة نيويورك بعد قضاء وقت ممتع معًا في فرنسا وسط انفصاله عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

رصدت عدسات الباباراتزي كانييه ويست وإيرينا شايك على مدرج مطار تيتيربورو يوم الأربعاء، حيث بذل مغني الراب قصارى جهده للاختباء من المصورين المنتظرين وسط شائعات عن علاقتهما الرومانسية الناشئة.

في الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام، يظهر مؤسس Yeezy البالغ من العمر 44 عامًا مُغطيًا وجهه بطاقية سترته الزرقاء، بينما خفض رأسه أثناء التنقل بين طائرته الخاصة والسيارة التي تنتظره.

من ناحية أخرى، حافظت شايك (35 عامًا) على مظهرها غير الرسمي ببدلة رياضية بيضاء، وارتدت قناع أسود للوجه ونظارات شمسية.

يذكر أن الثنائي شوهدا معًا في بروفانس بفرنسا حيث كانا يقيمان في فندق بوتيك فيلا لا كوستي الفاخر، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

علاقة كانييه ويست وكيم كارداشيان

ويجدر الإشارة إلى أن كيم كارداشيان وكاني ويست أعلنا أنهما سيتطلقان، ورغم ذلك، أرسلت الأم لأربعة أطفال إلى زوجها رسالة تُهنئه بعيد ميلاده لتخفيف التوتر، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد، أحبك مدى الحياة".

علاقة إيرينا شايك وبرادلي كوبر

يجدر الإشارة إلى أن شايك كانت على علاقة مع النجم الأمريكي برادلي كوبر، لكنهما قررا الانفصال بعد أربعة أعوام على علاقتهما العاطفية وإنجاب طفلتهما "ليا".

ولم يكن مُستغربًا انفصال الثنائي وتحديدًا بعدما شهد العالم العاطفة المُتأججة بين "برادلي" والمغنية الأمريكية "ليدي غاغا" أثناء عرضهما الغنائي الرومانسي على خشبة مسرح حفل الأوسكار، ورغم أن الأخيرة أكَّدت أنهما مجرد أصدقاء، إلّا أن الواقع كان عكس ذلك.