كاني ويست يلقب نفسه بـ"موسى" الجديد

نشر مغني الراب الأمريكي كاني ويست عدة تغريدات على تويتر ليعلن لمحبيه ومتابعيه أنه لن يتمكن إصدار أي ألبوم غنائي الآن إلا عندما ينتهي عقده مع شركات Sony و Universal وأطلق على نفسه لقب " موسى " الجديد.

وبحسب ما نشرته صحيفة " فوكس نيوز " الأمريكية، فإن مغني الراب كاني ويست، 43 عامًا، غرد عبر تويتر ليخبر متابعيه انه يضع حياته على المحك من اجلهم وانه لن يُصدر أي ألبوم فني قبل إنتهاء عقده مع شركات Sony و Universal وطالب في تغريدة اخرى برغبته في الإطلاع على جميع العقود الموجودة بهذه الشركات مبررًا ذلك بأنه لا يسمح بإستعباد شعبه يقصد بذلك محبيه.

وواصل ويست تغريداته المثيرة ووصف صناعة الموسيقى بسفن الرقيق الحديثة وأطلق على نفسه لقب " موسى الجديد " أي أنه يشبه نفسه بالنبي موسى عليه السلام.

وظهرت مع تغريدات ويست، صورة لمحادثات جمعت بينه وبين شخص لم يتم الكشف عن اسمه يسدي له نصائح بخصوص عقوده مع شركات الموسيقى التي يحاول الرحيل عنهم.

واكد هذا الشخص المجهول الذي ظهرت استشاراته ونصائحه في التغريدات أنه من الممكن ان يناقشوا مع شركتي Universal و Sonyفي الصفقات المبرمة مع ويست واتهامهم بعدم تقديم الدعم الكامل له ويمكن مقاضاتهم بخرق بنود العقد والحصول على مبالغ طائلة مقابل ذلك.

No one from Universal or Sony has responded so it’s Go time pic.twitter.com/k5K0c1t4eF — ye (@kanyewest) September 15, 2020

وطالب ويست ايضًا باعتذار من مغني الراب الأمريكي جاي كول ومغني الراب دريك اللذان يجمعهما به الكثير من الشكاوى والخلافات.

تأتي هذه التصريحات بعد ان تعرض ويست للإبعاد من قِبل قاضى الإنتخابات في ولاية ويسكونسن عن صندوق الاقتراع بسبب تأخره لمدة 14 ثانية، حيث ترشح مغني الراب كاني ويست للرئاسة الأمريكية وأثارت حملته الإنتخابية التي تكلفت ما يقرب من ستة ملايين دولار الجدل و أدت لاندلاع دراما عائلية بينه وبين زوجته نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حيث أفشى ويست أسرار عائلية لا ينبغي التحدث عنها في العلن، الأمر الذي جعل كيم تتحدث عن حالة زوجها النفسية وأنه مصاب باضطراب ثنائي القطب.

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