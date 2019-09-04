كايا جربر في عيد ميلادها الـ18 تصرّح "أعيش روح عجوز بعمر السبعين"

تحدثت عارضة الأزياء "كايا جربر" حياتها الخاصة أثناء مقابلة لها مع مجلة فوغ البريطانية، حيث ستكون نجمة الغلاف في عدد الشهر القادم وذلك خلال حفل بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر.

واتبعت كايا خطى أمها عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد إذ ادّعت الأم بأن ابنتها استغلت اسمها للحصول على العديد من الأعمال، فقالت حول ذلك: "على الرغم من ان هذه الحقيقة تزعجها، إلا أننا ندرك جميعاً بأن المصوّر سيراها بسبب ابنة من هي المجلات ستختارها لأنها ابنتي".

وكشفت كايا أن إنشغالاتها الكثيرة جعلتها تعيش حياتها العاطفية كأنها في سن السبعين فقالت حول ذلك: "عندما أعمل لا أملك الطاقة لمغازلة أي شخص، أنا آسفة لا استطيع لكنني لا أفقد الأمل في الحب إلى الأبد".

وأضافت أيضاُ: "لديّ لعبة طاولة في منزلي وهذا كل ما تحتاجه الفتاة فانا أعيش حياة امرأة تبلغ من العمر سبعين عاماً أنا روح عجوز".

أما حول شعورها عند التقاط الصور لها فصرّحت حول ذلك: "لا أشعر بالتوتر قبل التصوير، أقصد أنا فقط أقف هناك فماذا يمكن أن أفعل غير ذلك".

وظهرت كايا على غلاف المجلة بإطلالة إفريقية وهي ترتدي فستان عريض باللونين الأبيض والأسود من فالنتينو كما لفّت على رأسها وشاحاً كبيراً ونسّقت معه أقراط حمراء.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: