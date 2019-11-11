كايلي تنفي تورطها في تدمير شركة استرالية.. "أكاذيب، لم أفعل ذلك"!

أشعلت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" مواقع التواصل الاجتماعي بصوتها الجميل وهي تغني لطفلتها "ستورمي"، رغم أن ما غنَّته جملة تتألف من ثلاثة كلمات هي "Rise and Shine"، وبطبيعة الحال استغلت الشهرة لمقطع الفيديو خاصتها واستخدمت عقلها التجاري في الاستفادة من ذلك وتحويله إلى أموال طائلة.

بدأت "كايلي جينر" ببيع هودي فضفاض مطبوع عليه جملة "Rise and Shine" بقيمة 65 دولار أمريكي، ويعني ذلك القضاء على أي منافسٍ لها على الساحة، فزعم أن محاميها تواصل مع إحدى الشركات الاسترالية التي تبيع قمصان مطبوع عليها ذات العبارة، وأمرها بالتوقف.







ونفت "كايلي" الأخبار والشائعات الكاذبة عبر تغريدة نشرتها على حسابها "تويتر" يوم الأحد الماضي، وكتبت: "أيها الرفاق، أرجوكم لا تصدقوا كل ما تقرؤونه، فلا وجود لدعوى قضائية، ولا أمر بالامتناع والكف".

وأضافت: "غناء عبارة Rise and Shime كان لحظة غير متوقعة، واستمتعت بها، وضحكت من النكات والمقاطع الساخرة للآخرين منذ أن انتشر الفيديو قبل عدة أسابيع."

ويأتي ذلك بعد انتشار تقرير تزعم فيه مالكة الشركة الاسترالية Cased Clothing أنها تلقت رسالة من محامي "كايلي" تدعوها للتوقف عن بيع القمصان التي طُبع عليها العبارة، رغم أن المشروع بدأ منذ أكثر من عام، وعلى الفور ردَّت "كايلي" بتغريدة، كتبت فيها: "أكاذيب أكاذيب أكاذيب، لم أفعل ذلك".

بعدها قررت مالكة الشركة الرد، وكتبت: "في الحقيقة لا مشاكل بيننا وبين كايلي جينر، نحن لسنا متأكدين من أين بدأت هذه الشائعات، ولا نوَّد المشاركة في ذلك".

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