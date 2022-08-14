كايلي جينر تتلقّى هدية باهظة ونادرة بمناسبة عيد ميلادها.. ما هي؟

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" بعيد ميلادها الـ 25 وسط أجواء احتفالية ضخمة مع أصدقائها وأفراد عائلتها، حيث شاركت العديد من الصور والفيديوهات بهذه المناسبة.

كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها مع عائلتها

شاركت نجمة تلفزيون الواقع مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها الخامس والعشرين وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "تيك توك".

وتضمن الفيديو مقاطع من الالعاب النارية التي انطلقت بهذه المناسبة وأصدقائها الذين شاركوها الاحتفال، بالإضافة الى ابنتها الصغيرة والتي جلست بجانب والدتها من أجل فتح الهدايا.

وعلّقت على الفيديو الذي نشرته عبر "تيك توك" بقولها: "أفضل عيد ميلاد على الإطلاق".

كايلي جينر تتلّقى هدية مميزة لعيد ميلادها

تلّقت نجمة تلفزيون الواقع هدايا مميّزة بمناسبة عيد ميلادها الخامس والعشرين خلال احتفالها على متن الباخرة في جزر الباهاما حيث قامت بعرضهم من خلال فيديو نشرته على موقع "تيك توك".

وكان من ضمن الهدايا صندوق باللون البرتقالي من علامة "هيرميس" العالمية، وحرصت جينر على فتح الهدية امام جميع الحضور، لتكتشف أنها عبارة عن حقيبة نادرة وباهظة الثمن باللون البيج

هذه الهدية المميزة والفخمة كانت من الدة كايلي "كريس جينر" ويبلغ سعر هذه الحقيبة 100 ألف دولار وهي قطعة نادرة من علامة "هيرميس بيركين".

كايلي جينر وهوسها بالمقتينات الثمينة

لا تعتبر هذه الحقيبة أول حقيبة نادرة تمتلكها كايلي جينر حيث أنها تمتلك صنادل Birkinstock والبالغ قيمتها 76 ألف دولار، كما أنها قامت ذات مرة باستعراض حقيبة من جلد التمساح تقدّر بمبلغ 300 ألف دولار.

ويبدو واضحاً بأن كايلي جينر لديها ولع شديد بحقائب هذه العلامة التجارية المميزة وباهظة الثمن.