كايلي جينر في موعد رومانسي مع حبيبها.. وابنتها ملكة التيك توك

يبدو أن الماء عادت إلى مجاريها بين نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر وحبيبها مغني الراب ترافيس سكوت، فقد بدا عليهما الانسجام والحب خلال قضائهما أمسية شاعرية في مطعم "كاتش ستيك" في ويست هوليود بولاية كاليفورنيا، ليلة السبت الماضي.

رصدت عدسات الباباراتزي الثنائي ممسكين بيدي بعضهما البعض أثناء مغادرتهما المطعم الفاخر، حيث تألقت كايلي لهذه الأمسية مُرتديةً فستانًا باللون البرتقالي بأكمام طويلة، وقد تميَّز تصميمه بالطيات وشرائح القماش المتصلة ببعضها البعض.









وأكملت كايلي (24 عامًا) بحقيبة يد زرقاء صغيرة وكعب عالٍ برتقالي، في حين اعمدت تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها.

في هذه الأثناء ، كان مغني الراب (31 عامًا) يرتدي سترة ذات رسومات متعددة الألوان نسَّقه مع بنطال جينز فاتح اللون وحذاء رياضي رمادي، وتزيَّن بعدة سلاسل فضية حول رقبته.

واستعرضت كايلي إطلالتها التي تعانق الجسد بفيديو شاركته عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" بعنوان "موعد الليلة".

وتأتي مشاركة كايلي لمقطع الفيديوبعد ساعات قليلة من نشر ابنتها "ستورمي"، ذات الأربع سنوات، مقطع فيديو مضحك عبر حساب والدتها الخاص، حيث صوّرت نفسها مستخدمة فلتر وجه مضحك.

ارتدت ستورمي قميصًا مخططًا باللون البيج وأقراط ذهبية دائرية بينما كانت تضحك على وجهها المشوه، ثم قلبت الكاميرا لتُظهر جينر دون أدنى مستحضرات تجميل مُرتديةً روب بيجامة النوم وشعرها مبلل.

وبدت نجمة الواقع وكأنها تأكل المعكرونة وهي تنظر إلى الكاميرا بذهول، مدركة أن نسختها المصغرة (ستورمي) أثبتت بالفعل أنها مؤثرة في طور الإعداد.

وعلَّقت عارضة الأزياء هايلي بيبر على مقطع الفيديو "من الواضح أنها أيقونية"، بينما كتب أحد المعجبين "ستورمي= ملكة تيكتوك".

شاركت جينر أيضًا مؤخرًا لمحة نادرة عن حبيبها احتفالًا بعيد الأب، حيث نشرت صورة لسكوت مستلقيًا في السرير بينما طفلهما مستلقيًا فوقه، وعلَّقت: "عيد أب سعيد يا أبي ، نحن نحبك".

يذكر أن كايلي جينر وترافيس سكوت أنجبا طفلهما الثاني في الثاني من شهر فبراير العام الماضي بعد أربع سنوات من استقبال طفلتهما ستورمي، وأطلقها عليه اسم "وولف"، لكنهما عملا على تغييره فيما بعد، لأنهما لم يريا أنه يناسبه.