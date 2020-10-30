كايلي جينر تجتاح العالم العربي..وما حقيقة انضمامها إلى قناة غنوة وتعاونها مع مطرب عربي؟

كايلي جينر هي الأخت الصغرى لعائلة كارداشيان والأكثر متابعةً عبر حسابها في إنستجرام بأكثر من 199 مليون متابع.

كايلي خلال الأيام القليلة الماضية تصدرت حديث الصفحات الفنية العربية ورواد السوشال ميديا بعد أن شاركت فيديو ترويجي خاص بـ ماركة المكياج التي تملكها. الشقيقة الصغرى للكارداشيان أطلت بمكياج قوي مستوحى من بداية الألفينات وبالتحديد من مكياج مشاهير الخليج في تلك الفترة ومن بينهم "شيماء علي وإلهام الفضالة".

رواد السوشال ميديا لم يفوتوا هذه الفرصة وبدأو بتركيب أغاني مشاهير العرب على فيديو كايلي ومن بينهم "نانسي عجرم، تامر حسني، سارية السواس، ماجد المهندس"، كما أنهم إستخدموا الصور ووضعوا عليها كلام غزل بالعربي إضافةً إلى تصميمها على عبوات زيت دابر أملا، حتى أن البعض أطلق شائعات عن توقيع عقد بين كايلي وقناة غنوة التي إشتهرت بالفتيات اللواتي يرقصن على أنغام الأغاني العربية.

الأمر لم ينتهي هنا، اتهمت كايلي بإستنساخ لوك هيفاء وهبي والبعض شبهها بـ المطربة الإماراتية أحلام، كما أنه قيل أن هنالك تعاون بين جينير وأحد نجوم الوطن العربي، والحقيقة أنها مجرد إشاعة وسخرية لا أكثر ولا أقل.

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