كايلي جينر تحضر مفاجأة جديدة لمعجبيها.. ما علاقة ابنتها ستورمي؟ (صور)

يبدو أن 2020 سيكون عامًا حافلًا بالمهام والمشاريع لكايلي جينر، فبعد قضائها عطلات فاخرة واستمتاعها بحفل كريسماس فاخر برفقة عائلتها وأصدقائها، سرعان ما بدأت كايلي التحضير لمفاجأة جديدة لمعجبيها في العام الجديد.

ولا ترغب كايلي (22 عامًا) في إهدار أي وقت مع بداية العام، حيث يبدو أنها تعمل على مشروع جديد يتعلق بالمكياج، وشريكتها هذه المرة ستكون طفلتها ستورمي.

وأثارت كايلي حماسة معجبيها مؤخرًا، فحسبما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت كايلي صورة على إنستغرام يوم الخميس من كواليس تحضيرها للمفاجأة، وهي مجموعة مكياج جديدة ومميزة بمناسبة عيد الحب الموافق يوم 14 فبراير.

وفي الصورة، يمكن رؤية ستورمي برفقة شخصين، يبدو أنهما من المسؤولين عن المشروع الجديد، والكثير من مخططات تحضير المجموعة متناثرة، بينما تُظهر إحدى المخططات اللافتة، شكل لعبوة أحمر شفاه مزينة برسمات فراشات واسم "ستورمي" واضح على العبوة.

كما تُظهر الصورة شكلا آخر لعبوة آيشادو ذات نفس رسمات الفراشات مفعمة بالألوان واسم "ستورمي".

وتعد الفراشات مفضلة لدى ستورمي، ويبدو أن اختيارها لمجموعة المكياج الجديدة مميزًا، حيث يُذكر أن كلا من كايلي وترافيس سكوت لديهما وشم مطابق على شكل فراشة.

وبالإضافة إلى أن المجموعة المُنتظرة ستكون مميزة لمشاركة ستورمي فيها، يجدر بالذكر أن اختيار توقيتها مميز أيضًا، حيث سيتم إطلاقها خلال شهر فبراير، وهو نفس شهر ميلاد ستورمي، إذ ستبلغ عامها الثاني في الأول من نفس الشهر.

تأتي مفاجأة كايلي لمعجبيها، بعدما أضفت ملايين الدولارات لثروتها، حيث قررت المليارديرة الصغيرة في نوفمبر 2019 بيع حصة من علامتها للمكياج ومنتجات العناية بالبشرة، قيمتها 600 مليون دولار، لشركة "كوتي" الأمريكية المختصة بمستحضرات البشرة والتجميل.

وبالإضافة إلى الصورة من كواليس التحضير لأحدث مجموعة مكياج، شاركت كايلي على انستغرام، سلسلة لم تُر من قبل من أبرز صورها من 2019، بما في ذلك لقطات برفقة شقيقتها من جلسة تصوير خاصة بمجموعة مكياج، ولقطات أخرى من مجموعاتها بمناسبة عيد ميلادها والصيف وغيره.

ووسط انشغالها بحياتها المهنية، تثير كايلي الكثير من الحيرة مؤخرًا بشأن علاقتها بترافيس، حيث كثرت العديد من الشائعات حول لم شمل كايلي وترافيس مرة أخرى في بدايات 2020، خاصة بعدما روجت كايلي مؤخرًا لأحدث ألبوم لسكوت، فضلًا عن انضمام سكوت لحفل كارداشيان للكريسماس وغيره من مناسبات جمعته بكايلي.

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