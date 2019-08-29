شاهد الظهور الأوّل لستورمي على السّجادة الحمراء.. ووالدها ترافيس يمسك بمؤخرة والدتها كايلي!

قدّمت عائلة المغني ترافيس سكوت الصغيرة الدعم الكامل له أثناء العرض الأول لفيلمه الوثائقي الجديد Look Mom I Can Fly، في سانتا مونيكا.

وكان هذا أول ظهور رسمي لستورمي على السجادة الحمراء برفقة والدتها نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، حيث بدت خائفة قليلاً من الأضواء بينما كانت تتشبث بوالدتها، وهي ترتدي بنطال وبلوزة ملوّنين نسّقتهما لها والدتها مع حذاء رياضي أبيض.

أما كايلي، فكانت كعادتها متألقة بفستانها الأبيض المكسي بتوقيع جيل جاكوبس، جاء بقصة الأوف شولدر مع وشاح مربوط على الرقبة، نسّقته مع حذاء مطابق من مجموعة Manolo Blahnik، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها.

ولم يستطع ترافيس سكوت الذي كان يرتدي بدلة بنية من الساتان مع قميص أسود، التوقف عن تقبيل حبيبته أثناء التقاط الصور في العرض، فبدت الرومانسية والإنسجام عليهما أمام عدسات الكاميرا.

وخلال وقت سابق، أعلن ترافيس عبر حسابه على تويتر عن الفيلم بتغريدة تقول: "سيصدر خلال الساعات المقبلة، من سيشاهد العرض الأول؟ هل أنتم مستعدين؟".

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