كايلي جينر تسرق حبيب شقيقتها كيندال منها.. والأخيرة تردّ "هل نتقاتل؟"

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" في حفل عيد ميلاد نجم الراب دادي من مساء يوم السبت الماضي بصحبة صديق شقيقتها كيندال جينر.

ويبدو واضحاً أن كايلي استعارت النجم فاي خضرة البالغ من العمر 28 عاماً من شقيقتها لحضور الحفل حيث ظهرت المليارديرة العصامية بإطلالة جريئة هناك.

واختارت كايلي فستان أسود من الترتر اللامع والذي جاء مفتوح بالكامل من جهة الصدر كما تزيّن بأكمام طويلة وأكتاف ضخمة بالإضافة إلى وجود فتحة على طول الفخذ، كما نسّقت معه حذاء مطابق واعتمدت تسريحة الشعر القصير.

ونشرت كايلي صورةً لها مع فاي في الحفل عبر حسابها الخاص على انستغرام بينما علّقت شقيقتها كيندال على الصورة: "هل نحن نتقاتل".

ومن جهة أخرى تحوم الشائعات باستمرار حول كيندال وفاي حيث كانت كثيراً ما تظهر في الآونة الأخيرة معه حتى في حفل زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين حيث نشرت لها صورة معه هناك وعلّقت عليها: "نحن لا نتواعد هو موعدي".

ويشار إلى أن كيندال هي الوحيدة في عائلة كارداشيان/ جينر التي ليس لديها أطفال حيث سألها المعجبين ذات مرة عما إذا كانت ترغب بتأسيس عائلة مع صديقها فاي.

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