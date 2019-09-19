كايلي جينر تشارك المتابعين لحظاتها الخاصة مع ستورمي في حديقة الحيوان

يُعرف عن نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال "كايلي جينر" حبها لعائلتها وكيف أنها تجعلهم ضمن أولوياتها الأولى.

وتشارك كايلي لحظاتها الخاصة مع العائلة مع متابعيها على إنستغرام اللذين يبلغ عددهم 146 مليون، فنشرت أمس الاربعاء لقطات من رحلتها العائلية إلى حديقة الحيوان.

وظهرت كايلي في صورة وهي تطبع قبلة على خد ابنتها ستورمي بينما كان حبيبها ترافيس يضحك وذلك ضمن إطار لشعار حديقة حيوانات لوس أنجلوس، ويبدو أن ستورمي كانت في رهبة خلال تلك اللحظات.

وفي صورة أخرى كانت بعض لوحات الأصابع الإبداعية لابنتها ستوري التي تبلغ من العمر عام واحد موضوعة على أوراق ملوّنة، والواضح أنها يد ستورمي الصغيرة في كلتا اللوحتين، وعلّقت كايلي على الصورة: "يوم الأربعاء السعيد".

واستقبل كايلي وترافيس ابنتهما ستورمي العام الماضي بعد حمل سري للغاية، ومؤخراً كشف الثنائي أن حياتهما الجنسية أفضل من أي وقت مضى فقال ترافيس: "يزعم الكثير من الناس أن إنجاب طفل يمكن ان يضر بحياتهم الجنسية لكنني أشعر أن هذا عكس تجربتنا".

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