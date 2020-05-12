كايلي جينر تصدم الجميع بعادة غريبة في الطعام.. وترد بصورة أخرى!

تعرَّضت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" لموجة من السخرية والانتقادات من قبل متابعيها للطريقة الغريبة في تقطيع قالب من الحلوى.

شاركت "كايلي جينر" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لكعكة زيت الزيتون التي حصلت عليها في يوم عيد الأم، لكن بدل تقطيعها بالطريقة التقليدية والمتعارف عليهاعلى شكل مثلث كبير يصل للمنتصف، اختارت الحصول على قطعة صغيرة جدًامثلثية الشكل.

ويبدو أن "كايلي لم يعجبها تعليقات وانتقادات المتابعين، فقررت الرد على طريقتها الخاصة،حيثنشرت صورة خرى لها تقطِّع الكعكة لكن هذه المرة بشكل دائري من المنتصف، وكتبت: "تعجَّب الناس من طريقة تقطيعي الكعكة، لذا هذه القطعة لكم".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها "كايلي" ضجة حول عادات الأكل الغريبة التي تتبعها، من بينها تناولها حبوب الإفطار جافة دون حليب أو أي شيء آخر، ففي عام 2018 كشفت أنها المرة الأولى التي تجرب فيها حبوب الطعام مع الحليب.